Basilio García Sevilla, 10 AGO 2026 - 19:02h.

El catalán llegó en junio de 2019 y fue el segundo fichaje de la segunda etapa del de San Fernando

Joan Jordán, rumbo al Estrela Amadora

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Joan Jordán es otro que dice adiós al Sevilla FC. El centrocampista catalán, uno de los casos más complicados de gestionar por José Ignacio Navarro, se ha desvinculado del club nervionense siete años después de su llegada. Ahora, seguirá jugando en el CF Estrela Amadora de la Primeira Liga portuguesa, donde intentará recuperar el nivel que hace años que no presenta sobre el terreno de juego.

Con Joan Jordán se marcha el último superviviente de la gran revolución en la plantilla con la que comenzó Monchi su segunda etapa como director deportivo del Sevilla. En junio de 2019, el de San Fernando cerraba su segundo fichaje tras Diego Carlos, tras pagar unos 14 millones al SD Éibar, donde había deslumbrado a las órdenes de José Luis Mendilibar. Con la salida de Nemanja Gudelj, el catalán era el único de los supervivientes del equipo que ganó la UEFA Europa League de 2020 en Colonia, pero ya no queda nadie de aquel equipazo que dirigía Julen Lopetegui.

Además, siguen solo dos hombres que fueron fichados por Monchi. Marcao y Adriá Pedrosa, aunque el catalán llegó a Nervión cuando el gaditano ya se había marchado. Los dos con papeles residuales en el plantel y con la puerta abierta para marcharse. El primero está lesionado y el segundo descartado.

Joan Jordán y el palo

La historia de Joan Jordán en el Sevilla tiene un hito fundamental. El 15 de enero de 2022 fue alcanzado por un palo lanzado desde la grada del Benito Villamarín, en un derbi de Copa del Rey que fue suspendido y reanudado al día siguiente. Ese día, las relaciones entre los dos clubes y aficiones volvieron a resquebrajarse, y la carrera del de Regencós, que ya iba en descenso, sufrió un punto de inflexión hacia lo negativo.

Dos semanas más tarde fue renovado hasta 2027, con un salario ‘Champions’ que ha ido arrastrando el club desde entonces, con participaciones testimoniales y las críticas de la grada, y del que tendrá que pagar una parte importante.

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En la 2024/25 jugó cedido en el Deportivo Alavés, a su regreso se operó de una hernia y no encontró destino el pasado ejercicio. Ahora, a sus 32 años, Joan Jordán ya es futbolista del Estrela Amadora para las próximas dos temporadas, un modesto club luso en el que tratará de relanzar su carrera alejado de los focos más mediáticos.

Así ha anunciado el Sevilla la marcha de Joan Jordán:

"El Sevilla FC y el Estrela Amadora han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador Joan Jordán al club portugués. Jordán llegó a Nervión en el verano de 2019 procedente de la SD Eibar. En seis temporadas en las que ha vestido la camiseta sevillista (en la campaña 2024/25 estuvo cedido en el Deportivo Alavés), el centrocampista catalán ha disputado un total de 203 partidos oficiales: 139 encuentros de LALIGA EA Sports, 23 de la Copa del Rey, 21 de la UEFA Champions League y 18 de la UEFA Europa League y 2 en la Supercopa de Europa.

En total Jordán firmó siete goles y 14 asistencias, siendo partícipe de las conquistas de las últimas dos UEFA Europa Leagues (2020 y 2023). El Sevilla FC quiere desear suerte a Joan Jordán en esta nueva etapa profesional".