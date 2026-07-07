Joan Jordán, Gattoni y Cardoso se suman a la lista de ausencias en el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 09:50h.

El Sevilla entrenó este lunes por la tarde y volverá a hacerlo este mismo martes

Tanguy Nianzou tiene la única llave para su salida del Sevilla

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Segundo día, tercera sesión, para el Sevilla de Luis García Plaza. La entidad blanquirroja volvió al trabajo este martes en la ciudad deportiva para afrontar su segunda cita de jornada doble, después del estreno este pasado lunes con sesiones mañana y tarde. El entreno, como se esperaba, con muchos jóvenes, sin Rafa Mir, sin Tanguy Nianzou y sin Alfon... y con varias novedades más.

Después de una pequeña activación en el gimnasio, los jugadores del Sevilla saltaron al césped para completar su tercera sesión de entrenamiento de la pretemporada. Cabe recordar que, tras el entreno matinal, los futbolistas volvieron al césped por la tarde en un entrenamiento que fue a puerta cerrada.

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Con multitud de jóvenes presentes, las ausencias conocidas las protagonizaron Rafa Mir, que continúa ejercitándose en solitario a la espera de encontrar un nuevo equipo, Tanguy Nianzou, con permiso del club para buscar nuevo destino, Alfon, que no se ejercitará con sus compañeros en toda la pretemporada y Chidera Ejuke, que tampoco apareció sobre el césped después de anunciar el club que tiene permiso personal.

Pero no fueron las únicas, porque a todos ellos se sumaron Joan Jordán, Fede Gattoni y Fabio Cardoso. Los tres hombres, llamados a salir en este mercado veraniego, aún no tienen confirmación sobre las razones de sus ausencias, pero sí despiertan un importante interés.

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Gabriel Suazo, novedad en la sesión

La gran novedad en este sentido fue la presencia de Gabriel Suazo. El lateral zurdo chileno apareció este martes por la ciudad deportiva tras haber alargado un poco más sus vacaciones después de haber jugado con su selección, aunque no se ejercitó con sus compañeros.

Como curiosidad, como sucedió este pasado lunes, Juan Iglesias y Jon Guridi, recién llegados al club, suelen compartir charlas, ejercicios y momentos, buscando aún su sitio entre todos sus nuevos compañeros en el Sevilla. Sangante, por su parte, se apoya en Lucién Agoumé, jugador que le ayuda en la adaptación a la ciudad y los entrenos.

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Doble sesión hasta el sábado

Luis García Plaza y sus jugadores volverán al césped esta misma tarde antes de reiniciar la jornada a la espera de una nueva doble sesión el miércoles. Esto será así hasta el sábado, jornada en la que la primera plantilla jugará su primer amistoso ante el Juventud Torremolinos en el Estadio Jesús Navas.

El amistoso, que será a puerta cerrada, podría ser retransmitido por los medios oficiales de la entidad, aunque de momento no existe confirmación oficial por parte del club.