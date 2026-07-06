La pretemporada de Nico Guillén

Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 13:21h.

García Plaza cuenta con multitud de jóvenes en estos primeros días

La idea del Sevilla con el cotizado Nico Guillén

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A falta de nombres ilusionantes en el mercado de fichajes, la figura que más interés genera en el aficionado sevillista es la del joven Nico Guillén, futbolista que demostró su calidad el pasado año en categorías inferiores, que ya estuvo cerca de debutar con el primer equipo y que este verano tiene la posibilidad de dar un importante golpe sobre la mesa.

Porque en este Sevilla tan débil, tan necesitado de recursos, las posibilidades de Nico Guillén crecen exponencialmente. Luis García Plaza, técnico blanquirrojo, ya confesó el pasado año su gusto por el chico, pero consideraba que la situación -peleando por el descenso- no ayudaría a que el joven demuestre todo su talento.

Ahora todo vuelve a empezar, todos arrancan desde cero y Nico Guillén tiene su oportunidad. El pasado curso, con Matías Almeyda, dejó destellos, pequeños hilos de su gran talento, pero este curso se espera que acumule minutos, que derribe la puerta.

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En el primer día de pretemporada, Luis García Plaza ha querido tener algún gesto de cariño con el chico como con el resto de canteranos que le ayudarán a formar la preparación sevillista y se nota que con Guillén tiene ese feeling que le puede permitir sumar importantes minutos.

Cabe recordar que junto a Nico Guillén, este lunes han arrancado la pretemporada jóvenes como Rafa Romero, Loren Luchino y Sergio Recio, así como el central Iker Muñoz, Manuel Ángel, Jesús Cruz e Ibra Sow, además de Edu Altozano, otro habitual en las sesiones.

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A estos nueve jugadores hay que sumarle a Alberto Flores, Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra, que no tenían dorsal del primer equipo en la campaña pasada pero que estaban ya integrados plenamente en la plantilla.

Arranca un nuevo curso y, con él, la pretemporada idónea para que Nico Guillén pueda dar el salto que todos esperan.