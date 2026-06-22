Basilio García Sevilla, 22 JUN 2026 - 10:15h.

Existe un interés del Atlético de Madrid, pero en Nervión están tranquilos por su elevada cláusula de rescisión

Un paso más para la madurez de Nico Guillén

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El Sevilla FC empieza la cuenta atrás para el comienzo de la pretemporada, que tendrá lugar a finales de la próxima semana con la rueda de reconocimientos médicos. Hay muchas operaciones por concretar y muchas decisiones que tomar, y en el centro de esta encrucijada se encuentra Nico Guillén, la gran perla de la cantera a la que le toca dar un paso al frente en el año en el que ha alcanzado la mayoría de edad.

El onubense, que cumplió 18 años el próximo mes de enero, es señalado por todo el club como el jugador a seguir en la cantera sevillista, el que más opciones tiene de llegar a un primer equipo que en los últimos años se ha estado surtiendo de futbolistas de la base. Sin embargo, hay un problema.

Nico Guillén sigue estando muy cotizado en el mercado pese a haberse quedado finalmente fuera del Europeo sub 19. Paco Gallardo le incluyó en la primera lista, pero no en la definitiva, por lo que no viajará a País de Gales para el torneo continental de la categoría. No obstante, sobre el jugador están puestas muchas miradas, entre ellas las del Atlético de Madrid, cuyo interés ha llegado a las oficinas sevillistas.

El sentir general en el Sevilla es que Nico Guillén va a seguir. Se apuesta mucho por él y se quiere que siga, pero claro, si llega una oferta muy por encima del mercado por un jugador juvenil que no ha debutado aún en la élite... Tiene una cláusula de recisión de 20 millones de euros después de la renovación que se concretó la pasada primavera, con la que se trató de ahuyentar a pretendientes como el FC Barcelona a que se lo llevaran por una cifra muy inferior, y a ella se remiten en Nervión.

Pretemporada y a decidir

Así las cosas, en el Sevilla los planes de futuro con Nico Guillén no pasan por otro escenario que el de su continuidad en el club. De este modo, está citado para hacer la pretemporada a las órdenes de Luis García Plaza, como ya sucediera el año pasado en las primeras semanas de Matías Almeyda como técnico sevillista. Pasará el verano con el primer equipo y después se decidirá qué hacer con su futuro.

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Con el Sevilla Atlético descendido a Segunda RFEF, se podría valorar una cesión a una categoría superior para que se vaya forjando, o bien que se quede y alterne el primer equipo y el filial. Siempre y cuando, otro club no se vuelva loco para ficharle.