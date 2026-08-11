Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
LaLiga Primera División

Javier Tebas sin filtros: las supersticiones de los presidentes de LALIGA, su madridismo y el encuentro con Georgina

Javier Tebas sin filtros: las supersticiones de los presidentes de LaLiga, su madridismo y el encuentro con Georgina
Javier Tebas en una entrevista. World Football Summit
Compartir

Javier Tebas ha repasado en una entrevista con World Football Summit algunas de las historias y personajes que ha conocido durante sus años al frente de LaLiga. Ha recordado su etapa en Huesca, donde compartía su pasión por el fútbol con sus amigos del colegio, confesando de nuevo su madridismo y también ha contado alguna de las supersticiones que rodean a los presidentes de los clubes de LaLiga, como las de Carlos Suárez, Miguel Ángel Gil Marín o Ángel Haro. Además, Tebas ha relatado un encuentro casual con Georgina Rodríguez en el aeropuerto de Riad, donde llegaron a conversar sobre el documental de Netflix protagonizado por la pareja de Cristiano Ronaldo.

Temas