Redacción ElDesmarque Madrid, 11 AGO 2026 - 13:01h.

Se ha sincerado en una entrevista sobre varios aspectos personales y ha contado algunas anécdotas referentes a su trabajo como máximo mandatario de LaLiga

Javier Tebas carga contra la FIFA y Gianni Infantino: "Sistema enfermo desde su origen"

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Javier Tebas ha repasado en una entrevista con World Football Summit algunas de las historias y personajes que ha conocido durante sus años al frente de LaLiga. Ha recordado su etapa en Huesca, donde compartía su pasión por el fútbol con sus amigos del colegio, confesando de nuevo su madridismo y también ha contado alguna de las supersticiones que rodean a los presidentes de los clubes de LaLiga, como las de Carlos Suárez, Miguel Ángel Gil Marín o Ángel Haro. Además, Tebas ha relatado un encuentro casual con Georgina Rodríguez en el aeropuerto de Riad, donde llegaron a conversar sobre el documental de Netflix protagonizado por la pareja de Cristiano Ronaldo.