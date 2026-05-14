Celia Pérez 14 MAY 2026 - 09:42h.

El presidente de LALIGA ha utilizado su perfil en redes sociales

El Atlético de Madrid responde a Florentino Pérez tras sus dardos: "Perturbación anímica"

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La reciente aparición pública de Florentino Pérez ante los medios de comunicación defendiendo su gestión, convocando elecciones y cargando contra una campaña orquestada contra el Real Madrid promete seguir dando de qué hablar. El dirigente blanco ha señalado a varios actores y uno de ellos ha sido LALIGA, que ya obtuvo la respuesta de su presidente Javier Tebas y que ha vuelto dejar muy clara la postura de organismo a través de su perfil en X.

"En el vídeo, Florentino afirma que «el Real Madrid es el único que se personó» y que «LALIGA se personó y no hizo nada». Falso. El Real Madrid no fue el primero: fue el ÚLTIMO. Antes se personaron LALIGA en Fiscalía y el árbitro Estrada en el juzgado. Los registros están ahí, una observación para quienes conocemos al verdadero Florentino en privado: en la rueda de prensa del martes se vio al auténtico Florentino no con Pedrerol, eso sí, con alguna pastilla para mentir mejor. El caso Negreira lo estiran y lo estiran para tapar otros «errores». Recordemos que el Real Madrid estuvo inactivo en este asunto justo cuando el FCB estaba en la Superliga y eran «amigos», como decía el propio Florentino. Se marchó el FCB de la Superliga y, volvió la dignidad que había estado guardada cajón", señaló en un primer post.

Es más, en un segundo post, Javier pasa a detallar la relación de LALIGA con Relevo, algo de lo que había sido señalado por Florentino Pérez. "La relación real de LALIGA con Relevo fue la explotación conjunta del Fantasy. Y en esa relación LALIGA obtuvo ingresos. Así que no solo no financiamos Relevo. Es que fue justo al contrario: hubo ingresos para LALIGA. Qué manía tienen los papeles de fastidiar los relatos de conspiraciones, El Real Madrid ha tenido acceso a esas cuentas durante varias temporadas. El CSD también requirió documentación y revisó los acuerdos con distintos grupos de comunicación, incluido Prisa, Unidad Editorial, El Chiringuito, Prensa Iberica, Grupo Godo... Vocento/Relevo. Resultado: cero financiación encubierta. Cero operación contra el Real Madrid", apuntó.