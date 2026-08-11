Pepe Jiménez Sevilla, 11 AGO 2026 - 09:45h.

El de Lebrija deberá competir con dos nuevos delanteros

Robbie Ure ya está en Sevilla para firmar su nuevo contrato

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Un escenario totalmente nuevo para Isaac Romero. El atacante del Sevilla, que ha evidenciado serios problemas de cara a gol esta pretemporada, arranca el curso en el Sánchez-Pizjuán con la presumible llegada de dos nuevos atacantes y con un importante interrogante sobre su figura. Su futuro no parece estar lejos de Nervión... a menos que él mismo se lo plantee.

Porque Luis García Plaza no le ha invitado a salir, no ha dicho que no cuente con él ni que no sea aprovechable, al revés, el técnico siempre le ha defendido, siempre le ha señalado como un jugador rescatable, pero la realidad es que ahora llegan dos nuevos fichajes para su posición y sus minutos podrían reducirse considerablemente.

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Sin acierto durante la pretemporada, lo de este verano no ha sido más que la prolongación de dos años en los que Isaac Romero ha bajado preocupantemente su nivel, ha aumentado de manera notable las dudas y ha sido incapaz, al menos de momento, de recuperar esa imagen que dejó durante sus primeros meses en el primer equipo.

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La llegada de Robbie Ure, de primeras, pone en duda hasta su titularidad ante el Rayo Vallecano y si el Sevilla acaba firmando a otro punta más -George Ilenikhena parece ser el favorito-, el de Lebrija deberá competir contra las dos grandes apuestas por, de momento, un único sitio en el once.

A su favor, todo sea dicho, cuenta la cualidad de competir junto a otro delantero, de sentirse incluso más cómodo -como demostró con En-Nesyri- junto a otro punta que le libere de las marcas de los centrales, pero en su contra está su habitual intrascendencia en el área. Y ahora toca decidir.

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¿Puede salir Isaac Romero del Sevilla?

Si el año pasado Matías Almeyda sí solicitó al club algún delantero en lugar de Isaac Romero -aunque acabó quedándose ante la falta de recursos económicos-, Luis García Plaza este año no le ha colocado en la puerta de salida, pero es evidente que podría haber llegado su momento.

Tras dos temporadas totalmente atascado en Sevilla, Isaac Romero podría plantearse buscar un traspaso o incluso una cesión en este tramo final del mercado y aunque las ofertas no apuntan a ser tan atractivas como esas que prometían hace años, sí podría tener aún algo de mercado -el pasado año se interesaron varios equipos de la segunda inglesa-.

Él tiene la decisión. En el Sevilla, de momento, no le van a empujar, no tiene un alto coste y algunos técnicos creen que, con uno de los fichajes a su lado, podría potenciar sus cualidades. Ahora falta saber si él está dispuesto a pelear por un sitio que parece haber perdido.