Basilio García Sevilla, 10 AGO 2026 - 17:20h.

La peña trianera vuelve a publicar un espectacular vídeo para la temporada 2026/27

El emotivo minuto de silencio en memoria del aficionado sevillista y las víctimas de Adamuz: "Nos veremos en el tercer anillo"

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La temporada comienza y aunque en el Sevilla FC últimamente se viven más sinsabores que alegrías, el sevillismo no falla. Nunca falla, como demostró en el tramo final del pasado ejercicio cuando tuvo que echar el resto para ayudar al equipo a lograr la permanencia. Ahora, toca renovar ilusiones, y un ejemplo cada verano es la Peña Sevillista Triana SFC Fans, que cuando se asoma la temporada suele sorprender con un vídeo de captación de socios que hace las delicias de la afición.

Este verano de 2026 ha seguido fiel a su cita anual, como mandan las tradiciones más sevillanas, con una pieza en el que ha tenido protagonismo la Semana Santa de Sevilla y también Fernando Huerta, el sevillista fallecido en el accidente de Rodalíes en Catalunya a principios de año, que era miembro de esta peña sevillista.

Por la procedencia de la peña, la mayoría de las imágenes corresponden a cofradías de Triana como La Estrella, San Gonzalo, la Esperanza de Triana, el Cachorro o La O, pero también a otras de la ciudad, trazando un curioso paralelismo sevillista con la papeleta de sitio y el abono, el templo y el estadio Sánchez-Pizjuán o el camino más corto y el autobús de la línea 5 de Tussam, la que une el coliseo sevillista con el viejo arrabal trianero.

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Puedes ver el vídeo completo en el reproductor que sigue a estas líneas:

La alocución completa

Hay cosas en esta ciudad que no se explican. Desde que nacemos lo tenemos claro. Heredamos una devoción que va de generación en generación, y uno, casi sin darse cuenta, crece dándole forma.

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Te enseñan a amar sus imágenes, a llevar su escudo, a visitar a sus titulares cada domingo en este bendito sacramento, con esta bendita pasión.

Y cada año se agarra la papeleta de sitio, acudes al templo por el camino más corto, y si las cosas se ponen difíciles, cargas con la cruz en una procesión que se anima por fuera, y se lleva por dentro, sin perder la fe, y sin darte cuenta, cumples 20 temporadas creyendo.

Dos décadas compartiendo barrio, previas partidos y kilómetros, 20 años de alegrías, abrazos, victorias, sufrimiento y pérdidas, una historia de pasión y resurrección, una hermandad de barrio, una peña que sigue escribiendo su historia.

El sueño de unos amigos que cumple 20 años de pasión.