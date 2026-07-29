Juan Pérez 29 JUL 2026 - 09:39h.

El streamer argentino resalta a Jesús Navas y el mosaico frontal del Sánchez-Pizjuán

Ibai Llanos desvela su llamada privada con Cristiano Ronaldo y la conexión con Georgina Rodríguez

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El creador de contenido Davo Xeneize ha subido a los altares del análisis futbolístico en el Mundial 2026 con cifras superiores incluso a Maldini, y ahora está en Sevilla aprovechando la reciente Velada del año 6 de Ibai Llanos. En su estancia ha visitado tanto Nervión como el Sánchez-Pizjuán, y confiesa que le ha encantado el estadio: "es una locura. Tremendo, es impresionante. Siete Europa League tiene el Sevilla, en esta ciudad o sos del Sevilla o del Betis, no hay otro equipo que tienes que elegir". En esa confesión se cruza con múltiples sevillistas y habla de la conexión de varios jugadores entre su club (Boca Juniors) y el hispalense, donde jugaron Diego Armando Maradona, Diego Perotti o Ever Banega, además de recordar el partido entre ambos clubes en el trofeo Antonio Puerta de 2016.