Juan Pérez 27 JUL 2026 - 13:31h.

Todos han levantado la voz para luchar en la séptima edición

Álex Grimaldo, de ganar el Mundial con España a La Velada VI de Ibai Llanos: "Me pelearía con Pedro Porro y Cucurella"

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Ibai Llanos tiene muchos pretendientes para subir al ring de La Velada del año 7 desde antes de finalizar su gigantesco show en Sevilla, incluso él mismo está dispuesto a tomar la alternativa. El vasco tiene por delante una enorme lista de posibilidades de algunos de los creadores más famosos de España con retos gigantescos, algún cara a cara planteado y opciones para romper por completo internet en 2027.

Willyrex vs Auronplay

El combate soñado con más presencia entre las elucubraciones lo ha desempolvado Willyrex en uno de los momentos más divertidos de La Velada del año 6. Su aparición a escondidas, dentro de una acción publicitaria, acabó con un mensaje directo a Auronplay para pelear el año que viene.

Los dos están en pleno cambio físico para tener mejores hábitos, por lo que no sería raro desde esa perspectiva, pero bien es cierto que ninguno está predispuesto tal y como han afirmado en los últimos años. Willyrex siempre se ha alejado incluso de este tipo de eventos, de hecho es la primera vez que asiste, mientras que Auronplay confesó hace un año que solo se subiría al ring para luchar contra Juan Guarnizo.

Plex vs Marlon

El afán de superación de Plex le ha llevado a afirmar justo tras ganar su combate contra Fernanfloo que si Marlon está preparado, él volverá a pelear. A pesar de que quiere tomarse un tiempo para descansar, el español no descarta volver a la rutina del boxeo por tercera vez en un enfrentamiento internacional con el que fuera pareja de Marta Díaz.

DjMaRiiO vs LaCobra

En los últimos años DjMaRiiO siempre ha estado entre los posible contendientes para pelear en La Velada del año de Ibai Llanos, pero él ha comentado que no le han encontrado rival. Ahora da un paso al frente para proponer un combate casi imposible a medio plazo: "lo tengo muy claro, pero lamentablemente tenemos una diferencia de peso muy grande. Me gustaría domar a La Cobra".

Gero Arias vs Jake Paul

El afán de superación de Gero Arias es gigantesco después de tumbar a Maza y Viruzz en el último año, y aunque su sueño siempre ha sido ser boxeador profesional en los Juegos Olímpicos, quiere seguir en la rueda del entretenimiento. Tras levantar el cinturón de campeón, señaló a Jake Paul como rival. Parece imposible imaginar cuánto tendría que pagar Ibai para tener al estadounidense en su evento, pero si alguien puede hacerlo es el vasco.

Ibai Llanos quiere pelear

El creador de La Velada del año ha confesado en más de una ocasión que quiere cerrar un ciclo en San Mamés para combatir frente a su gente. Su problema de visión en uno de los ojos le hace muy difícil esta misión, pero no lo descarta en un futuro, y quién sabe si eso significa que La Velada del año 7 lo tiene como protagonista frente a algún streamer como el francés Kameto, el más señalado en estas elucubraciones.

A partir de ahí hay un gran listado de nombres que también está encima de la mesa. El propio Joan Pradells no se ve sobre el ring, pero ha confesado haber hablado con Andoni en más de una ocasión sobre un enfrentamiento. Pedro Porro también dejó caer que quiere competir contra Marc Cucurella en lo que parece más bien una calentada que una realidad, mientras que creadoras de contenido de otros ámbitos se suman a la lista. Daniella Bustamante, hija del cantante que ya peleó contra Jagger en La Velada del año 2, ha pedido estar en la séptima edición.