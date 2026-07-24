Pepe Jiménez Sevilla, 24 JUL 2026 - 20:44h.

El Sevilla ya 'se coló' el pasado año en uno de los combates

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Sevilla se prepara para vivir este fin de semana uno de los eventos modernos más reconocidos y es que Ibai Llanos ha vuelto a traer La Velada a la capital hispalense y, como sucedió el pasado año, los colores sevillistas y béticos aparecen en escena. De momento, los del Sánchez-Pizjuán han avanzado en la partida... de la mano de The Grefg.

Convertido en uno de los youtubers más reconocidos del panorama nacional, The Grefg peleará este fin de semana en La Velada con IlloJuan, otro de los personajes más seguidos en este mundillo.

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Sin embargo, y aunque seguramente ellos dos no lo habrán ni planteado, la pelea ha arrancado mucho antes y es que mientras IlloJuan presume de Málaga y del Málaga -club con el que presentó incluso una colaboración- allá por donde va, The Grefg se ha presentado en Sevilla con una camiseta del Sevilla.

El de Murcia, duramente criticado por ser uno de los usuarios que pasó su residencia a Andorra hace años, apareció este pasado jueves en la ciudad con una camiseta retro del Sevilla y ya el restaurante Da Pinno compartió un vídeo del youtuber vestido de sevillista.

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Ahora ha sido el propio Grefg el que, en sus redes sociales, ha compartido un vídeo con esta misma camiseta, levantando, como se esperaba, diversos comentarios sobre su elección de camiseta.

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No es la primera vez que Grefg ha compartido algún momento con el Sevilla en su historial y es que hace años, en un directo, cantó el himno del centenario, y tampoco es la primera vez que los hispalenses aparecen en La Velada, ya que el también youtuber argentino apareció con "la camiseta de Maradona" en ediciones anteriores.

Espectáculo en Sevilla que, lógico, de una manera u otra tenía que teñirse con los colores de sus equipos.