La Velada del año 6: fecha y horarios del cara a cara antes de los combates

Juan Pérez 10 JUL 2026 - 12:02h.

El evento previo al choque durará unas cinco horas

El sangriento sparring de Plex, un rival de 30 kg más que le deja el ojo morado

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La Velada del año 6 llega a Sevilla el próximo sábado 25 de julio con un sold out consolidado hace meses, pero la acumulación de millones de personas en el público pasa por consolidar las rivalidades de los 10 combates antes de los enfrentamientos. El cara a cara es esa cita previa comandada por Ibai Llanos donde todos los creadores de contenido se enfrentan verbalmente, debaten y generan piques para encumbrar la narrativa antes de subir al ring.

La estrategia de Ibai vuelve a ser la misma de los años anteriores con la gestación del cara a cara, un momento de encuentro nueve días antes del evento para confrontar sensaciones de cara al duelo. La puesta en escena pasa en esta ocasión por el próximo jueves 16 en un auditorio de Barcelona donde 1.000 personas estarán presentes además de las cientos de miles que van a ver desde casa cómo se han preparado sus favoritos para el espectáculo.

Con la sorpresa positiva de no encontrar lesiones ni arrepentimientos entre los boxeadores para esta edición, Ibai Llanos promete una retransmisión completa desde todas sus plataformas que puede llegar a las cinco horas tranquilamente. Tanto es así que en 2025 la duración del cara a cara se fue más allá de las cuatro horas y cuarto, pero con diez enfrentamientos lo lógico es imaginar una prolongación hasta superar la medianoche.

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El inicio exacto del cara a cara en cada país

Las predicciones del público, las preguntas de la comunidad y sobre todo la tensión del momento puede determinar mucho de lo que va a pasar en Sevilla. Un momento único que sólo se repetirá en el pesaje, el día antes de La Velada del año 6, y posteriormente sobre el ring. Estos son los horarios del espectáculo del 16 de julio.