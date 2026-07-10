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Mbappé se desahoga con la prensa española: "Hay que ganar o los periodistas franceses nos van a matar"

Mbappé en zona mixta
Mbappé en zona mixta. Redes Sociales
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Kylian Mbappé fue el gran responsable de que Francia vuelva a las semifinales de un Mundial. Aunque falló un penalti, el jugador del Real Madrid encarriló la victoria de Marruecos con un auténtico golazo. El ex del Mónaco abandonó el terreno de juego antes de tiempo por lesión pero todo hace indicar que podrá estar en el próximo partido ante España o Bélgica.

Kylian Mbappé celebra su gol en el Francia-Marruecos del Mundial
Kylian Mbappé celebra su gol en el Francia-Marruecos del Mundial. Cordon Press
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Mbappé -que fue nombrado MVP del partido- pasó por zona mixta y de desahogo con la prensa española sobre las críticas que recibe desde su propio país y la presión que conlleva liderar a una Selección como la de Francia en un Mundial. "Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tenéis que saber la historia del país y la presión que representa jugar para Francia porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí (haciendo referencia a los periodistas franceses) nos van a matar", bromeaba Kylian Mbappé.

El crack francés asume esas 'reglas del juego' y da la receta para poder salir de Estados Unidos como campeones: "Es así. Claro, tenemos jugadores de calidad pero jugamos como un equipo. Tenemos un colectivo, un grupo que está unido y vamos todos en la misma dirección, y esa dirección es ganar".

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Mbappé, objetivo semifinales

A juzgar por su tono distendido en zona mixta, la lesión de Mbappé no es de gravedad. El francés abandonó el terreno de juego por precaución y, aunque le vimos ponerse hielo en su tobillo, todo hace indicar que lo hizo más por precaución que por otra cosa. El delantero del Real Madrid tendrá hasta el próximo martes para recuperarse, antes de jugar el trascendental partido de semifinales, bien ante España o ante la Bélgica de su amigo Courtois.

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