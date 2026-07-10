Celia Pérez 10 JUL 2026 - 02:04h.

El seleccionador pasó por rueda de prensa antes del partido frente a Bélgica

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Luis de la Fuente, seleccionador español, ha pasado por rueda de prensa antes de afrontar el partido de cuartos de final frente a Bélgica. El técnico riojano no ha querido dar pistas del once que sacará para la cita de este jueves, aunque sí que ha aclarado que jugadores como Yeremy, Nico Williams y Víctor están en perfectas condiciones para participar en el equipo.

Fue la primera pregunta de la rueda de prensa y Luis lo tenía claro: no iba a dar pistas de su once. "Hacer una alineación y una convocatoria es el trabajo más difícil, porque cada partido es diferente y teniendo jugadores de un nivel altísimo, los jugadores no tienen las mismas características e independientemente del nivel que hayan tenido se hace analizando al rival y a partir de ahí componemos un once para jugar mejor al rival, y si se llega a producir un cambio no es un castigo para el jugador que se queda fuera", apuntó.

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Algo más concreto estuvo con el estado de Yeremy, Nico y Víctor, de los que apunta que ya están en perfectas condiciones: "Partido a partido. Nosotros ahora nuestro presente es mañana. Lo que pase después, Dios dirá. Están todos en perfectas condiciones. Marco un detalle que valoramos también su aportación en los momentos que sean oportunos, ya sean de inicio o en otro momento. Víctor lleva sin competir tiempo, Nico también ha tenido algunos problemas estas ultimas semanas. Valoraremos si algunos pueden iniciar el partido o valorar otros minutos. En cualquier caso, uno puede tener una idea establecida, aunque luego durante el partido puede cambiar todo el planteamiento. El fútbol te lleva y te trae. Estaremos atentos a esas circunstancias del juego para solucionarlas en el momento que se produzcan. Tenemos muy buenos jugadores.

Además, la envergadura del parido ante Bélgica exige prepara los penaltis, algo que reconoce haber trabajado. "Nosotros trabajamos todo lo trabajable. Todos los escenarios posibles en el poco tiempo que tenemos. Intentamos cubrir todos los escenarios. Los penaltis los hemos trabajados. Hay especialistas, jugadores que tienen más seguridad. Sabemos quiénes son. Luego otros jugadores que se adaptan bien a lanzar penaltis en momentos de máxima exigencia. Nosotros tenemos una relación de futbolistas pensando en eso. Luego hay que ver los que están en el terreno de juego en cada momento. Sí, trabajamos los penaltis", afirmó.