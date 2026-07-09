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El curioso juego de Marcos Llorente y Pubill descalzos y sin camiseta en la previa del España-Bélgica

Pubill y Llorente con la Selección Española
La dupla del Atlético de Madrid, juntos en el entrenamiento a puerta abierta. Mitele
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El buen rollo en la Selección Española a las puertas de los cuartos de final de este viernes 9 ante Bélgica deja una imagen cuanto menos curiosa de la pareja de defensas internacionales del Atlético de Madrid. La conexión de Marcos Llorente y Marc Pubill tiene un reflejo en el entrenamiento a puerta abierta con un pequeño juego entre ambos con un curioso look muy de fútbol playa. Sin camiseta, descalzos y con la relajación habitual de los jugadores de la élite que saben manejar la calma antes de la tempestad de un compromiso tan importante en un Mundial.

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