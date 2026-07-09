Juan Pérez 09 JUL 2026 - 20:15h.

Un look playero a las puertas de los cuartos de final

Ningún club tiene más jugadores que el Atlético de Madrid en cuartos del Mundial 2026: así está la clasificación

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El buen rollo en la Selección Española a las puertas de los cuartos de final de este viernes 9 ante Bélgica deja una imagen cuanto menos curiosa de la pareja de defensas internacionales del Atlético de Madrid. La conexión de Marcos Llorente y Marc Pubill tiene un reflejo en el entrenamiento a puerta abierta con un pequeño juego entre ambos con un curioso look muy de fútbol playa. Sin camiseta, descalzos y con la relajación habitual de los jugadores de la élite que saben manejar la calma antes de la tempestad de un compromiso tan importante en un Mundial.