El Real Madrid da carpetazo a la situación de Tchouaméni: operación cerrada

Celia Pérez 08 JUL 2026 - 23:13h.

Florentino Pérez da un golpe en la mesa con un futbolista clave

Cuándo empieza la pretemporada 2026 del Real Madrid

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A expensas de saber qué pasará con las molestias de Aurélien Tchouaméni, es una de las grandes incógnitas en el equipo de Didier Deschamps, el futuro del centrocampista francés en el Real Madrid acapara todos los focos este miércoles. En pleno Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el cuadro blanco ha dado carpetazo al 'caso Tchouaméni' con un movimiento clave.

Según cuenta el diario Marca, el club ha cerrado la renovación de Tchouaméni ampliando su contrato hasta 2031. De esta forma el club blanco amplía la vinculación del futbolista francés, que tenía contrato hasta 2028, por tres temporadas más de las que ya tenía firmadas. No eran pocos los pretendientes que acumulaba a su espalda, entre ellos el Manchester United. Los red devils lo tenían marcado en rojo, dispuestos a desembolsar una gran cantidad por él, pero una vez más, Florentino Pérez ha dado un golpe en la mesa por un futbolista clave alejando así cualquier posible tentador.

Tchouaméni y sus molestias

Precisamente por su estado físico ha sido preguntado este lunes Didier Deschamps, que aseguró que “se siente mejor” de sus molestias físicas, pero sigue en duda para el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 contra Marruecos de este jueves.

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Así lo explicó Didier Deschamps, su seleccionador, en la rueda de prensa de la víspera del encuentro en Boston. “No tengo todos los elementos de juicio en cuanto a él. Se siente mejor, pero me he ido del hotel antes de hora esta mañana porque cuesta un poco llegar hasta aquí. Es necesario evaluarlo, pero sí se siente mejor”, aseguró.

Y avanzó que el centrocampista del Real Madrid, tras seguir un plan individualizado, puede que forme parte del entrenamiento con el grupo de este miércoles de la selección francesa. “Veremos más tarde. El resto de jugadores están disponibles”, añadió Deschamps, con lo que dispondrá listo para el choque de Marcus Thuram, ya recuperado de una lesión.