Celia Pérez 08 JUL 2026 - 17:58h.

El seleccionador francés señaló que se encuentra mejor, pero no desveló si estará listo para el duelo

La ventaja de Francia y Marruecos sobre España y Bélgica para las semifinales del Mundial 2026

Compartir







Tras perderse los octavos de final del Mundial contra Paraguay, todas las miradas se posan ahora en Aurélien Tchouaméni. El centrocampista del Real Madrid sufrió una recaída de las molestias musculares que arrastraba en el muslo durante el último entrenamiento previo al choque y las pruebas médicas recomendaron que permanezca fuera de los terrenos de juego, por lo que ahora su presencia frente a Marruecos es una de las grandes incógnitas.

Precisamente por su estado físico ha sido preguntado este lunes Didier Deschamps, que aseguró que “se siente mejor” de sus molestias físicas, pero sigue en duda para el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 contra Marruecos de este jueves.

Así lo explicó Didier Deschamps, su seleccionador, en la rueda de prensa de la víspera del encuentro en Boston. “No tengo todos los elementos de juicio en cuanto a él. Se siente mejor, pero me he ido del hotel antes de hora esta mañana porque cuesta un poco llegar hasta aquí. Es necesario evaluarlo, pero sí se siente mejor”, aseguró.

Y avanzó que el centrocampista del Real Madrid, tras seguir un plan individualizado, puede que forme parte del entrenamiento con el grupo de este miércoles de la selección francesa. “Veremos más tarde. El resto de jugadores están disponibles”, añadió Deschamps, con lo que dispondrá listo para el choque de Marcus Thuram, ya recuperado de una lesión.

Un estado de salud del que no quitan ojo en Madrid, que además de estar pendiente de su evolución, también afronta estos días con los rumores que rodean al futuro del Tchouaméni. A pesar de que el francés está decidido a continuar en el Bernabéu, no son pocos los pretendientes que acumula a su espalda, entre ellos el Manchester United. Los red devils lo tienen marcado en rojo y parece que están dispuestos a desembolsar una gran cantidad por él.