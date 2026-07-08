El Dépor convence a Jonathan Asp Jensen y cierra el fichaje con el Bayern de Múnich

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 13:34h.

Todavía falta convencer al jugador, pretendido también por la Lazio

El Deportivo va a por Álvaro Morata y Asp Jensen

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La operación Jonathan Asp Jensen está de dulce para el entorno del Deportivo tras la confirmación de un acuerdo con el Bayern de Múnich para el traspaso del jugador, ahora sin asteriscos tras las dudas iniciales del jugador. En un mercado muy activo donde los gallegos plantean cinco ventas, el caso Jensen refleja el entendimiento entre clubes y a pesar la aparición de la Lazio en el entorno del jugador, todo apunta a que perla danesa va a jugar en LALIGA.

Jonathan Asp Jensen está cada vez más cerca del Dépor después de las confirmaciones de Fabrizio Romano y Matteo Moretto de la buena sintonía entre clubes. Ambos habían confirmado una cercamiento entre clubes, pero ha sido con el paso de los minutos que el primero ha vuelto a escribir para actualizar la situación admitiendo que el jugador le ha dado el sí a jugar en Riazor.

De momento no hay detalles de cuáles son los parámetros de la negociación, pero hace un par de días la Lazio habría ofrecido medio millón de euros por la cesión con una obligación de compra por seis millones para el próximo año. Esa propuesta no convenció al Bayern pero sí lo ha hecho la de los gallegos con una cifra que debe ser mayor y debe tener algún condicionante, porque en Alemania querían vender al jugador este mismo año.

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El atacante ha tenido un rol muy distinto en las últimas temporadas porque aunque ha jugado en la mediapunta en las categorías inferiores del club bávaro, en el Grasshopper ha partido desde la banda izquierda en la mayoría de los partidos. Por eso sorprende su cifra goleadora con ocho tantos en la Super League suiza junto a las seis asistencias, por lo que falta comprobar cómo se adecúa al ritmo de competición de la Primera División en el puesto que Antonio Hidalgo considere oportuno.