El Deportivo activa una venta necesaria para cinco fichajes: precio fijado y prioridad

Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 09:24h.

El club blanquiazul, con varias prioridades en el mercado

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El Deportivo de A Coruña está protagonizando un mercado de verano que sorprende a propios y ajenos. Tras el regreso a la máxima categoría nacional, el club herculino ha iniciado la ventana de transferencias a muy buen ritmo con oficialidades de peso como la protagonizada por Leo Román. Antonio Hidalgo quiere más y Fernando Soriano está por la labor de brindarle, como mínimo, cinco fichajes más.

No obstante, y a pesar del músculo económico que está demostrando la entidad coruñesa, también son necesarias las salidas. El pasado martes se cerró el traspaso de Luis Chacón al Real Valladolid, pero la dirección deportiva blanquiazul busca una venta que deje una cantidad económica mayor en las arcas.

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Un ingreso importante es necesario para dar rienda suelta a la segunda tanda de nuevas incorporaciones y todos los focos se centran en un nombre concreto. Con mercado en LALIGA Hypermotion y el extranjero, el Dépor fija el precio.

El Deportivo activa una venta necesaria para cinco fichajes

Se trata de Zakaria Eddahchouri, uno de los pichichis herculinos del pasado curso en la categoría de plata. Con contrato hasta junio de 2028, el delantero fue señalado al inicio estival como uno de los potenciales activos sobre los que obtener ingresos. Su salida siempre estuvo condicionada a la búsqueda de otro cromo en ataque, algo que Fernando Soriano lleva semanas realizando con Álvaro Morata, Fábio Silva y Fede Viñas como potenciales fichajes.

Según avanza Nòs Diario, el Deportivo escucharía ofertas por el jugador neerlandés que superen los tres millones de euros, aunque no descarta ingresar hasta cinco. Unas cantidades que permitirían a la dirección deportiva avanzar por el ansiado delantero estrella y mucho más.

El lateral izquierdo, con varios nombres sobre la mesa y Angeliño como prioridad, encarna otra de las necesidades coruñesas en el mercado. En el eje de la zaga se busca otro cromo, además de un centrocampista de contención y un hombre de banda.