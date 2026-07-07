Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 14:06h.

El técnico responde a todo en su puesta de largo

Edin Terzic zanja dos bajas y confirma a 30 jugadores: las cuatro excepciones del Athletic

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La era Edin Terzic echa a rodar. Tras los pertinentes reconocimientos médicos e iniciados los entrenamientos de pretemporada, el entrenador rojiblanco se ha presentado en sociedad ante los medios de comunicación. Acompañado en la sala de prensa por el presidente Jon Uriarte y el director deportivo Mikel González, el preparador germano responde a todo tipo de cuestiones.

El nuevo inquilino del banquillo de San Mamés arrancó su intervención explicando su decisión de fichar por el Athletic: "Es cierto que ha habido ofertas en estos años, pero cuando me llamó el club, investigué en la historia, en el talento, el potencial... y cuando lo sentí empecé a comparar. Cuando me llegó la oportunidad quería formar parte de esto".

Las primeras palabras de Edin Terzic en el Athletic Club

Su idea de juego. "Para resumirlo, en defensa tenemos que jugar con nosotros y en ataque tenemos que jugar para nosotros. Queremos que sea un grupo único para que el equipo tenga éxito".

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Óscar de Marcos. "Si hablas con los jugadores o los miembros del club, todos lo mencionaban. He conocido a gente fantástica aquí y Óscar es uno de ellos. Me va a ayudar a construir un puente necesario entre el vestuario y el entrenador".

El mercado de fichajes. "Tenemos que empezar a trabajar en Lezama y buscar la solución a todos los desafíos. No hemos hablado de fichajes. Estoy pensando en que este equipo tiene tanto potencial, calidad, historia, jóvenes llamando a la puerta... la mezcla es buena".

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Nico Williams. "Todos van a tener un periodo de descanso. Estoy en contacto con él. Ha tenido una temporada muy difícil. Le deseo lo mejor en el Mundial y cuando vuelva vamos a hacer un trabajo específico con él".

Abrir Lezama a los aficionados. "El jueves vamos a tener la primera sesión de puertas abiertas, pero será el club quien informe de ello. Estamos abiertos a ello. Abrir Lezama no depende de mí y no puedo juzgar las decisiones que se han tomado antes de mí. Estoy acostumbrado a abrir las puertas a la afición, pero hoy en día tenemos que prepararnos lo mejor posible. Hay cosas que tienen que ser a puerta cerrada".

El futuro de Urko Izeta. "Todo el mundo está buscando delantero, no solo el Athletic. Esto forma parte de nuestro trabajo. Urko Izeta... No me gusta hablar ahora pero es el momento de tomar decisiones, claro. Mañana vamos a entrenar y todos están invitados a mostrarme que quieren jugar".

Las dudas de la plantilla del Athletic. "Vamos a respetar a los jugadores: su pasado, su presente y su futuro. Hay algunos que no pueden entrenar en todas las sesiones. No hay que tomar una decisión ahora sobre cuántos jugadores quiero ver en el entrenamiento. Todos tienen la oportunidad de jugar".