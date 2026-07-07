David Fernández se cubre las espaldas por un peso pesado del Oviedo: hay tres equipos

Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 12:16h.

El líder de la parcela deportiva azul suma tareas a su particular mercado de verano

Las ocho dudas por resolver del Real Oviedo

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El Real Oviedo comenzó el mes de julio anunciando el ansiado fichaje del director deportivo. David Fernández, con experiencia en el Real Madrid o FC Barcelona, asumía el reto de confeccionar una plantilla que aspire al ascenso en LALIGA Hypermotion. El catalán aterrizó en el Carlos Tartiere con algunas tareas ya resueltas, otras por realizar y también se ha ido encontrando nuevos escenarios por el camino.

El mercado de verano, tan cambiante en cuestión de horas, las direcciones deportivas actualizan constantemente la situación de todos los futbolistas que tienen en nómina. El descenso del Oviedo abarata la salida de sus activos más importantes, los rivales lo saben y ahora un peso pesado del vestuario carbayón vuelve a escena.

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David Fernández se cubre las espaldas por un peso pesado del Oviedo

El pasado curso dejó muy pocas conclusiones positivas en el club azul, pero todos coinciden en una de ellas. El buen hacer bajo palos de Aarón Escandell no bastó para evitar el descenso a la categoría de plata, pero a buen seguro minimizó la sangría carbayona en la élite nacional. Actuaciones estelares como la que protagonizó en Mestalla le dispararon en el mercado, y tras consumarse el descenso, su teléfono comenzó a sonar.

Tras recibir varios intereses, sin trasladarse a las formalidades, el portero ha vivido con calma los últimos días de junio... pero vuelven a la carga por él. Según informa el experto en materia de fichajes Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, Aarón Escandell opta a fichar por tres equipos, uno nacional y dos extranjeros.

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La terna de clubes interesados la componen Levante UD, Austin FC y Birmingham City FC. El Oviedo no es ajeno a estos movimientos que se están cocinando y deja clara su condición. El portero solo saldrá del conjunto asturiano mediante un traspaso que deje dinero en las arcas. Ante esta situación, y como medida de seguridad, David Fernández y su dirección deportiva rastrea el mercado de guardametas para cubrirse las espaldas. La marcha del valenciano obligaría a acudir al mercado por un nuevo portero titular, posición en la que el Oviedo está acertando en las últimas temporadas.