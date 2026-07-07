El Málaga sigue con especial atención una operación del Sevilla: un pellizco con tope

Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 10:20h.

El club costasoleño se mueve por fichajes deseados y podría recibir un empujón económico

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El Málaga CF afronta un mercado de fichajes con limitaciones económicas. La idea inicial del club costasoleño en su regreso a la Primera División pasa por mantener el bloque del equipo de Juanfran Funes. Tras el obligado esfuerzo en mejoras salariales, la dirección deportiva busca incorporaciones sin cometer locuras. Desde el Sevilla FC pueden mejorar esta situación.

Uno de los grandes alicientes de la temporada en La Rosaleda será la visita del conjunto de Nervión. En Málaga no ocultan una rivalidad deportiva que motiva en demasía a un amplio sector de la afición blanquiazul.

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Aunque en los despachos, el Sevilla podría brindar una gran alegría al Málaga. La situación económica hispalense, motivada por una mala gestión institucional, le obliga a hacer caja en un nuevo mercado veraniego. Y ahí entra en escena el interés malagueño.

El Málaga sigue con especial atención una operación del Sevilla

Luis García Plaza dirige las primeras sesiones de la pretemporada sevillista siendo consciente de que la actual plantilla sufrirá cambios. Y aunque el club escucha ofertas por todos sus activos, está intentando retener a la gran sensación del pasado curso. La irrupción de Joaquín Martínez Gauna en LALIGA EA Sports no es ajena para clubes nacionales y extranjeros.

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'Oso' ha protagonizado una increíble subida en su valor de mercado que le coloca como uno de los activos más valiosos del Sevilla. Su situación contractual preocupa en el Sánchez-Pizjuán, pues solo le resta un año de contrato y son varios los equipos que quieren aprovecharlo.

Con una apetecible cláusula de veinte millones de euros, el club rojiblanco trata de anticiparse a los clubes interesados y negocia la renovación de Oso con una notable subida en su precio de salida. No obstante, y como apunta La Opinión de Málaga, el club boquerón está muy atento a esta situación.

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La salida del lateral en este mercado de verano dejaría un jugoso pellizco en las arcas del Málaga CF. La entidad costasoleña, mediante los mecanismos de solidaridad de la FIFA, podría llegar a ingresar hasta 350.000 euros. Ese sería el tope económico que recibiría si abandona Nervión por el importe de su cláusula. Oso militó en la cantera malaguista en edad juvenil.