Marco Garcés sufre un revés por el fichaje de Fer López: el Celta lo fía todo a una carta

Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 09:42h.

Las negociaciones no están ni mucho menos rotas

El Celta mantiene contra todo pronóstico la incógnita de Marcos Alonso: una fecha decisiva

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El mercado de fichajes entra en una calma tensa para el Celta de Vigo. Este martes arranca la pretemporada olívica con las caras nuevas de Aleix Febas y Javi Galán. Superado el manido 30 de junio, y sin la necesidad de vender, Marco Garcés avanza por los deseos de Claudio Giráldez. Entre las peticiones del técnico porriñés, Fer López es la gran prioridad en esta ventana de verano.

El entrenador celeste tiene claro que el futbolista madrileño es pieza clave en sus esquemas. Tras la venta millonaria que protagonizó el pasado verano, el Celta consiguió una cesión en el segundo tramo de temporada.

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Desde su despedida, club y jugador tenían claro que querían volver a cruzar sus caminos en la próxima 2026/27, pero Marco Garcés ha sufrido un revés por el fichaje que más desea Claudio Giráldez. Así lo confirma Nòs Diario.

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Marco Garcés sufre un revés por el fichaje de Fer López

Todos los caminos conducen a Fer López, pero hay obstáculos importantes. La citada fuente informa de un cambio de planes en el Wolverhampton Wanderers. El descenso de categoría de los ingleses parecía que acercaría a mediocentro ofensivo a Balaídos con el objetivo de seguir revalorizándose en la UEFA Europa League, pero por el momento, todo lo contrario.

El Wolves confía en el poderío económico del fútbol inglés, y pese a militar en la segunda categoría, confían en seguir revalorizando a Fer López en un mercado inflado. Además, según la citada fuente, el nuevo cuerpo técnico tendría nuevos planes con el jugador madrileño y pasaría a ser una pieza clave en el equipo.

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En A Sede no alterarán su posición y continuarán haciendo fuerza por el regreso de Fer López. En el Celta sienten que las negociaciones pueden flexibilizarse con el paso de las semanas y la operación apunta a demorarse en el tiempo. El club celeste lo fía todo a una carta y no es otra que el deseo del propio jugador.