Javi Galán se va de Osasuna, regresa al Celta y deja al Atlético sin ingreso extra

Pablo Sánchez 30 JUN 2026 - 17:28h.

Osasuna se cubre las espaldas con Javi Galán y el Celta de Vigo

Cualquier decisión depende del propio futbolista

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El futuro de Javi Galán empieza a aclararse a fecha 30 de junio. El lateral tenia hasta este martes para pronunciarse sobre su continuidad en Osasuna, algo que no ha producido a lo largo de la jornada. De esta manera, todo apunta a que cerrará su fichaje por el Celta de Vigo, una operación que servirá para complementar dicha demarcación en el conjunto celeste y que deja al Atlético de Madrid, exequipo del jugador extremeño, sin un ingreso extra.

Según informa Noticias de Navarra, salvo giro de 360 grados, Javi Galán se convertirá en nuevo jugador del Celta. Marco Garcés ve en el lateral extremeño la pieza idónea para reforzar dicha demarcación. Su futuro en Osasuna dependía única y exclusivamente de su decisión y ha optado por salir. El club rojillo, además, no puede interferir en su decisión. "En verano tiene la posibilidad de renovar dos años más, pero depende de él. La decisión está en su mano", comentó el club de Pamplona al respecto.

Esta operación, además, dejaría al Atlético de Madrid sin uno de sus ingresos. Tal y como explicó Osasuna al oficializar este movimiento, el cuadro colchonero percibiría 500.000 euros en caso de continuar, algo que finalmente no se producirá.

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El comunicado de Osasuna

Esta fue la explicación de Osasuna a este movimiento en sus redes sociales:

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid sobre los derechos deportivos del futbolista Javi Galán, por los cuales abonará 500.000 euros. El jugador ha suscrito una vinculación con la entidad rojilla hasta el próximo 30 de junio de 2026. No obstante, en el hipotético caso de que la vinculación entre las partes se prorrogase más allá de esa fecha, el club madrileño se reserva la opción de percibir 500.000 euros adicionales por cada nueva temporada que dispute en Osasuna y el equipo navarro logre la permanencia en LaLiga EA Sports. Asimismo, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que el futbolista pueda incorporarse a la disciplina de Alessio Lisci el lunes 29 de diciembre en el regreso del equipo a los entrenamientos y sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde.