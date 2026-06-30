Marc Pubill lo tiene claro con Julián Álvarez y le manda un mensaje: “Deja de ser tan bueno”

Fran Duarte Madrid, 30 JUN 2026 - 13:10h.

Marc Pubill ha sido el último colchonero en hablar sobre el futuro de Julián Álvarez después de pedir salir este verano del Atlético de Madrid

Las claves del lío con Julián Álvarez: su conversación con el Atlético, su destino y su impacto en Argentina

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Aunque se han calmado un poco las aguas, el culebrón por Julián Álvarez está lejos de terminar. El futbolista del Atlético de Madrid dejó bien claras sus intenciones para la temporada que viene. “Lo mejor sería una transferencia”, comentó Julián tras el partido en el que Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Una actitud muy tajante, en un día en el que nadie le pidió ser protagonista, con la que deja cristalino su mensaje: que no quiere seguir la temporada que viene en el Atlético de Madrid.

Un mensaje que ya ha captado el club y también su afición, pero ya empiezan a captarlo algunos de sus compañeros que se han mojado sobre todo este culebrón. Álex Baena fue el primero en pronunciarse asegurando que “le pondría una cadena” para que no se fuera y que hace unos meses no se creería que se quisiera ir. Además de Baena, también hablaron otras figuras importantes para el club como Luis Suárez, Joao Félix o Maxi Rodríguez que quisieron dar su punto de vista sobre el futuro de Julián y la actitud que ha decidido tener.

Marc Pubill manda un mensaje a Julián Álvarez

El último en mojarse sobre este tema ha sido Marc Pubill, que tiene claro lo que él haría en su situación. “Si no está feliz en el Atleti, veremos qué pasa, pero entiendo que va a salir”, ha comentado el central colchonero en Esport3. “Es un gran jugador. Está claro que un jugador así siempre lo quieres tener en el equipo, pero un jugador que no está feliz deja de ser tan bueno”, ha respondido Marc cuando le han preguntado por las palabras de Julián. Unas palabras que comparte cualquier aficionado rojiblanco que se ha hartado estos días de la actitud de Julián, pero lo que no va a hacer el Atleti es facilitar o abaratar una salida, menos aún al FC Barcelona. Las exigencias son muy claras y si Julián quiere salir del Atleti, tiene que ser a un club fuera de España y por un precio acorde con las expectativas del club.