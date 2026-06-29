Gio Lo Celso no se marca un 'Julián Álvarez' y habla de su contrato con el Betis: "No va a suceder"
El jugador zanja los rumores sobre su futuro de un plumazo
Lo Celso enseña a pronunciar su apellido y todo el mundo alucina: "Lo dijimos mal toda su carrera"
Gio Lo Celso vive uno de los momentos con los que ha soñado toda su vida. Una lesión propició que se perdiera el Mundial de Qatar 2022 que ganó Argentina. Ahora, tras por fin poder debutar con su selección en una Copa del Mundo, y encima hacerlo marcando un gol, no quiere ni oír hablar de nada que esté relacionado con su futuro y de los rumores que apuntaban a que iba a dejar el Real Betis para irse a River Plate.
Lo Celso acaba rápido con los rumores
Evidentemente, el mercado de fichajes es muy largo y pocos jugadores se marcan un 'Julián Álvarez' al hablar de su futuro. Lo normal suele ser optar por la prudencia y el respeto y eso es lo que hizo en las últimas horas Gio Lo Celso, que lejos de provocar un incendio como hizo su compañero en la selección argentina, acabó muy rápido con cualquier tipo de rumor. Como se puede ver en el siguiente vídeo de ESPN, al centrocampista del Betis le hacen varias cuestiones sobre su va a volver al fútbol argentino y si va a fichar por River Plate: "No, creo que no es momento para hablar de eso, ni tampoco creo que es algo que va a suceder".
Ante esa afirmación, el periodista le soltó un "¿cien por ciento?" para que el futbolista argentino terminara de ser contundente: "Sí sí. Tengo contrato ahí y la verdad es que estoy muy bien. Estoy cien por cien enfocado en lo que es defender esta camiseta y se viene algo muy bonito por delante".
Un debut con gol
Como comentamos al principio, el jugador del Real Betis vivió un momento soñado con su debut con gol frente a Jordania: "Es una emoción muy grande porque al final he podido jugar un Mundial y debuté con gol. Es emocionante porque en 2022 no me tocó jugar por una lesión. He pasado por muchos momentos y lo de hoy es inolvidable".