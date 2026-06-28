Álvaro Borrego 28 JUN 2026 - 13:05h.

El futbolista argentino debutó en el Mundial, logró un golazo y fue nombrado MVP del partido

El golazo de falta de Gio Lo Celso en el Jordania-Argentina y las risas de Leo Messi

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Gio Lo Celso debutó en un Mundial por la puerta grande. El futbolista del Real Betis ya estuvo bajo las órdenes de Marcelo Bielsa en la edición de 2018, pero no participó en ninguno de los cuatro partidos que disputó su selección. Una lesión le privó de ser campeón del mundo en 2022 y ahora, después de tantos años esperándolo, se estrenó en una cita mundialista de una forma soñada. Logrando un golazo clave para el triunfo de Argentina sobre Jordania y siendo premiado como el MVP del encuentro. Una reivindicación en toda regla que a buen seguro podrá darle más oportunidades conforme avance el torneo y sobre la que hizo mención especial el seleccionador Lionel Scaloni, quien considera al mediapunta una de sus "personas favoritas".

Lo Celso no pudo jugar el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, por eso este premio sabe el doble de bien. "Es una de las personas preferidas desde el primer día. Es un chico espectacular. Se perdió el Mundial de una manera cruda y estábamos esperando poder darle esa oportunidad. Estamos contentos por él, por su partido, porque para el grupo es un chico importante", expresó Scaloni en sala de prensa.

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Un momento soñado para Lo Celso, que nunca olvidará su participación contra Jordania: "Es una emoción muy grande porque al final he podido jugar un Mundial y debuté con gol. Es emocionante porque en 2022 no me tocó jugar por una lesión. He pasado por muchos momentos y lo de hoy es inolvidable", comentaba el jugador del Betis.

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Scaloni mete a todos en la rueda

Estamos contentos más que nada porque les dimos minutos a todos los jugadores, la verdad se lo merecen, ha sido muy bueno que jueguen el Mundial", afirmó Scaloni sobre el equipo titular que presentó ante los jordanos, con 9 jugadores diferentes con relación a los que comenzaron en los dos encuentros anteriores contra Argelia y Austria.

"El equipo necesitaba esto y los jugadores cumplieron, no queríamos arriesgar a Nahuel (Molina) ni a Gonzalo (Montiel), ellos juegan en una posición difícil, aún deben recuperarse bien y no queremos tener algún problema en ese puesto", agregó Scaloni.

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Con respecto a los anotadores de los goles de Argentina este sábado, Giovanni lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, el técnico tuvo palabras de respaldo y felicitación para los tres. "Buenísmo por Lo Celso, que no pudo estar en el Mundial anterior por una lesión, también por Lautaro, que no había podido anotar en el pasado Mundial y, por Leo, feliz de que siga anotando, ha sido muy bueno y por eso también estamos muy contentos", afirmó.