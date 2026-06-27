El Betis toma posiciones por Nicolas Raskin

Álvaro Borrego 27 JUN 2026 - 13:11h.

El belga está entre las opciones favoritas del club y está en disposición de firmarlo, siendo un futbolista complementario a la posible llegada de Dani Ceballos

El esfuerzo "razonable" del Betis para poder cerrar el fichaje de Dani Ceballos

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El pasado jueves 25 de junio desvelábamos en ElDesmarque la opción de Nicolas Raskin como una de las mejor posicionadas para reforzar el centro del campo del Real Betis y desde entonces nada ha cambiado. Todo lo contrario. Su nombre está sobre la mesa de la dirección deportiva siendo uno de los futbolistas que más gusta en el club, en disposición de poder firmarlo siempre y cuando se den las condiciones ideales para su traspaso. Las fuentes consultadas por este periódico insisten en el deseo de verlo como verdiblanco, superando en según qué facetas a opciones relacionadas como Guido Rodríguez o Sofyan Amrabat, siendo además un perfil distinto al de Dani Ceballos, por lo que la llegada de uno no solaparía o frenaría el fichaje del otro, siendo dos de las opciones perfiladas para suplir a Sergi Altimira y Nelson Deossa.

Señalan desde el club que Nicolas Raskin se trata de un jugador de mucha energía, que muerde y aprieta, con una brillante capacidad para repetir esfuerzos. Destaca por su intensidad y su agresividad sobre el césped. Si bien en Bélgica asume un rol más parecido al de un pivote posicional, en el Rangers de Glasgow juega con la libertad propia de un '8', con recorrido, llegada y gol (7 goles y 9 asistencias este curso), siendo técnicamente mejor que otro tipo de perfiles como Guido Rodríguez o Amrabat. Tiene mayor capacidad con balón y es más vertical. Si bien no es un jugador sobre el que volcar toda la responsabilidad de generar juego, en el Real Betis destacan su polivalencia, pudiendo jugar tanto de '6' como de acompañante del mismo.

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Nicolas Raskin, entre los preferidos

Durante estos últimos días ha sido relacionados con clubes como el Everton o el Hull City, pero el proyecto del Real Betis, a las puertas de su regreso a la Champions League, supera en envergadura al de los dos citados. Además, y pese a las informaciones vertidas desde su país, en Heliópolis confían en que pueda salir por un precio mucho menor al filtrado por las fuentes cercanas al club escocés. Nicolas Raskin es una posibilidad real, que cuenta además con el beneplácito del entrenador, y en vistas de lo que pueda ocurrir con el Mundial, el club ha tomado posiciones y está en disposición de poder firmarlo, aunque para ello todavía se deba dar un acuerdo entre clubes.

Nicolas Raskin lo ha jugado prácticamente todo esta temporada. El centrocampista es titularísimo y uno de los grandes baluartes del Rangers, con el que ha logrado 7 goles y 9 asistencias esta campaña, siendo el jugador de campo que más minutos ha disputado esta campaña (4.204') con The Gers. Es internacional absoluto por Bélgica y ha participado en los tres partidos de su selección en esta fase de grupos del Mundial. Una pista a seguir muy de cerca...