Álvaro Borrego Sevilla, 23 JUN 2026 - 12:56h.

El Betis apuesta por la vuelta de Ceballos... con algunos condicionantes

José Juan Romero, el "extraordinario fichaje" de Dani Ceballos y un ofrecimiento entre bromas: "Sería excepcional"

Compartir







El Real Betis da un paso al frente y abre la puerta al regreso de Dani Ceballos. En Heliópolis ha sido recibido de buen gusto el esfuerzo del utrerano por salir a coste cero del Real Madrid, condición sine quam para que se diese su fichaje, y como contraprestación reconoce de forma oficiosa la predisposición del club a que se pueda materializar su vuelta, aunque con algunos condicionantes por resolver.

Y es que según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis estaría dispuesto a realizar un esfuerzo por ajustar el salario a la realidad deportiva del futbolista, incluso con un contrato largo, aunque siempre dentro de un equilibrio económico razonable. En Heliópolis no se esconden en ese sentido. Tiene el visto bueno de Manuel Pellegrini, de la dirección deportiva y del consejo de administración. Insisten en ese sentido que no hay ningún veto ni ningún tipo de resquemor por lo que pudiera ocurrir en el pasado. Cualquier buen futbolista será digno de vestir la elástica verdiblanca. Y él además cuenta con el beneplácito de todas las partes, entendiendo además que puede ser un contexto ideal para que se dé.

PUEDE INTERESARTE El Betis espera hoy el último paso del Vasco de Gama con dos interesados de última hora por Deossa

En ese sentido, los términos están definidos. Dani Ceballos debe salir a coste cero del Real Madrid, dado que el Betis no está en disposición de pagar un traspaso, y a partir de ahí negociar un salario razonable. El club entiende el contexto y haría un esfuerzo para reconocer su caché, pero todo dentro de un equilibrio económico. El futbolista ha transmitido su deseo de volver y cuenta con el visto de toda la cúpula mayor del Real Betis. Siendo todo un paso más allá del dado durante mercados pasados. A partir de ahí, 'solo' (que no es poco) faltaría encajar las piezas.

PUEDE INTERESARTE El Sporting presenta su segunda oferta y Sergi Altimira apura su decisión

Los números de Dani Ceballos en el Betis

Si las piezas acaban encajando finalmente, Dani Ceballos volvería al Betis con un buen número de títulos logrados con el Real Madrid, una experiencia acumulada y muy necesaria para la Champions League y 215 encuentros disputados con la elástica madridista.

El Betis, ahora sí, ve viable esa posibilidad, reconoce de buena fe este paso adelante del jugador y le abre la puerta de par en par... siempre que las condiciones sean razonables, debiendo darse antes su salida a coste cero del Real Madrid.