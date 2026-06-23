Álvaro Borrego Sevilla, 23 JUN 2026 - 10:20h.

El futbolista, de momento, prefiere esperar a la Bundesliga

La situación real de la salida del Betis de Sergi Altimira, que espera una respuesta del Leipzig

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El Sporting de Portugal, ahora sí, presenta su segunda oferta por Sergi Altimira. Como os contábamos hace semanas en ElDesmarque, los portugueses, que arrancaron el interés a finales del pasado curso, ya habían presentado una primera proposición (que fue rechazada) y acordó con el Betis, al ser insuficiente, volver a presentar nuevas cifras esta semana. Los números llegan, pero el jugador, de momento, se lo piensa.

Porque tal y como ha podido saber ElDesmarque, la segunda oferta del Sporting por Sergi Altimira supera los 20 millones de euros, cifra que comenzaría a encajar con las pretensiones del Betis y que subiría considerablemente respecto a la primera realizada hace semanas -14+3 millones de euros-.

El acuerdo, eso sí, no está ni mucho menos cerrado, principalmente porque Sergi Altimira, al menos de momento, no quiere precipitarse con su decisión. El jugador, que se llevaría un 15% de la venta, conoce el interés del RB Leipzig y sabe que en el Betis también han mantenido conversaciones con los alemanes, por lo que le gustaría esperar a los de la Bundesliga antes aceptar o rechazar otro ofrecimiento.

Sergi Altimira, que se llevaría un 15% de la operación, aún espera una oferta del RB Leipzig.

El RB Leipzig, como decíamos, lleva semanas hablando con el Betis, pero querían esperar a la contratación del nuevo técnico para decidir si realizar oferta alguna por Altimira. Con Demichelis anunciado de manera oficial, se espera que los germanos se reúnan con su técnico en las próximas horas y, entonces, decidan si pujan por el mediocampista verdiblanco.

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En dicho escenario, aunque parece que habrá que esperar un poco más para conocer el destino final de Sergi Altimira, pero ahora sí se puede decir que el Sporting apuesta fuerte (y de verdad) por él. La pelota -aunque en el Betis aún podrían apretar aún más en ciertas cifras- está en el tejado del jugador en estos momentos.