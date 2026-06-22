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La respuesta de Larrubia a Isco Alarcón tras su mensaje: "Después de todo lo que pasó..."

Larrubia responde a la felicitación de Isco Alarcón
Larrubia, ante ElDesmarque. ElDesmarque
Mario Mijenz
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David Larrubia no se olvida de Isco Alarcón. El héroe del Málaga atendió a los micrófonos de ElDesmarque este lunes durante la celebración del ascenso y, como no podía ser de otra manera, respondió a la felicitación pública del jugador del Betis tras este nuevo hito en la historia del club andaluz.

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