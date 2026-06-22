La respuesta de Larrubia a Isco Alarcón tras su mensaje: "Después de todo lo que pasó..."

Mario Mijenz Sevilla, 22 JUN 2026 - 19:56h.

El jugador del Málaga, uno de los grandes reclamos en la celebración

El mensaje de Isco Alarcón al Málaga por volver a Primera y guiño para David Larrubia: "Vamos"

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David Larrubia no se olvida de Isco Alarcón. El héroe del Málaga atendió a los micrófonos de ElDesmarque este lunes durante la celebración del ascenso y, como no podía ser de otra manera, respondió a la felicitación pública del jugador del Betis tras este nuevo hito en la historia del club andaluz.