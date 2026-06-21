Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 11:19h.

Tras ocho años alejados de la élite, el Málaga vuelve a Primera División e Isco Alarcón no duda en felicitar al equipo

La afición del Málaga CF se vuelve loca, interrumpe todas las entrevistas y avisa al Almería: "Es la vida loca"

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El Málaga CF ya celebra su regreso a Primera División ocho años después y, con el ascenso todavía muy reciente, las felicitaciones continúan llegando desde todos los rincones del fútbol español. Una de las más especiales ha sido la de Isco Alarcón. El futbolista del Real Betis, criado en La Academia malaguista y uno de los grandes referentes de la historia del club, no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar el éxito del equipo de su tierra. Lo hizo a través de una historia en Instagram en la que compartió una imagen de la celebración de David Larrubia con la afición en el Power Horse Stadium tras marcar el 0-2 al Almería. Junto a la fotografía escribió un escueto pero significativo "vamos", mencionando tanto al propio Larrubia como al perfil oficial del Málaga.

El mensaje cobra todavía más valor por la relación que mantienen ambos futbolistas desde el pasado verano. En la pretemporada de 2025, durante un amistoso entre el Betis y el Málaga, una acción fortuita de David Larrubia terminó provocando la lesión de Isco. Aquel lance generó una enorme oleada de críticas hacia el joven malaguista en las redes sociales, donde muchos aficionados le señalaron de manera injusta. Sin embargo, el propio Isco se encargó desde el primer momento de rebajar la tensión, dejando claro que todo había sido un accidente propio del fútbol y evitando cualquier tipo de polémica con el canterano blanquiazul.

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Isco y Larrubia, del susto a la coordialidad

Lejos de quedar marcada por aquel episodio, la relación entre ambos fue creciendo con el paso de los meses. Isco mostró públicamente su apoyo a Larrubia cuando más lo necesitaba y el extremo del Málaga siempre ha agradecido ese gesto. Desde entonces no han faltado los intercambios de mensajes y muestras de cariño en redes sociales, dejando claro que entre ambos existe una buena amistad. El ascenso del Málaga ha servido ahora para volver a escenificar esa conexión, con Isco felicitando directamente al héroe de la noche después de que el canterano firmara el segundo gol del encuentro que certificó el regreso del conjunto malaguista a la élite.

La historia publicada por Isco refleja, además, el vínculo que nunca ha perdido con el club donde se formó. Aunque su carrera le llevó a conquistar algunos de los mayores escenarios del fútbol europeo, el de Arroyo de la Miel sigue muy pendiente de la actualidad del Málaga y siempre aprovecha las grandes ocasiones para mostrar su orgullo por los colores blanquiazules. En esta ocasión lo hizo con un mensaje breve, pero cargado de significado, dirigido tanto al club como a David Larrubia, protagonista del ascenso y también de una amistad que nació de una lesión desafortunada y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las historias más llamativas que ha dejado el fútbol andaluz en los últimos años.