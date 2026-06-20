¡El Málaga vence al Almería en el playoff y asciende a LALIGA EA SPORTS!

Fran Fuentes 20 JUN 2026 - 23:31h.

Tras el empate de la ida, los de Juanfran Funes se han impuesto en la vuelta en el UDA Stadium

Brutales incidentes en Almería con cargas policiales y lunas del autobús del Málaga rotas y los jugadores retenidos

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El Málaga CF se ha impuesto a la UD Almería en el partido de vuelta del playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS. Los de Juanfran Funes se han impuesto por un gol a dos merced a los tantos de Chupe y David Larrubia, aunque Léo Baptistao logró recortar distancias. Tras un agónico descuento de más de 10 minutos, el conjunto malaguista consuma su regreso a la máxima categoría del fútbol español tan solo tres temporadas después de descender a Primera RFEF. Por su parte, el conjunto indálico se vuelve a quedar a las puertas de subir una temporada más y el proyecto millonario sigue enquistado en consumar su ambicionado objetivo. De este modo, ya se conocen los 20 equipos de LALIGA EA SPORTS y los 22 de LALIGA HYPERMOTION.