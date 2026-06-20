Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Málaga CF
Competicion:

¡El Málaga vence al Almería en el playoff y asciende a LALIGA EA SPORTS!

David Larrubia celebra su gol al Almería en la final por el ascenso
David Larrubia celebra su gol al Almería en la final por el ascenso. David Torres Alcázar (LALIGA)
Compartir

El Málaga CF se ha impuesto a la UD Almería en el partido de vuelta del playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS. Los de Juanfran Funes se han impuesto por un gol a dos merced a los tantos de Chupe y David Larrubia, aunque Léo Baptistao logró recortar distancias. Tras un agónico descuento de más de 10 minutos, el conjunto malaguista consuma su regreso a la máxima categoría del fútbol español tan solo tres temporadas después de descender a Primera RFEF. Por su parte, el conjunto indálico se vuelve a quedar a las puertas de subir una temporada más y el proyecto millonario sigue enquistado en consumar su ambicionado objetivo. De este modo, ya se conocen los 20 equipos de LALIGA EA SPORTS y los 22 de LALIGA HYPERMOTION.

En elaboración
Temas