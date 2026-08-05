El Sevilla elige a su opción 'A' para la delantera y negocia el fichaje de Robbie Ure

Ángel Cotán Jorge Liaño 05 AGO 2026 - 21:23h.

Atacante escocés de 22 años

El Sevilla FC comienza a desbloquear las inscripciones en LaLiga

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Tras un nuevo capítulo de salidas, el Sevilla FC acelera por el ansiado delantero centro. La dirección deportiva que lidera José Ignacio Navarro sostenía que la opción 'A' aún no había trascendido y este miércoles sale a la luz. Robbie Ure, tal y como ha adelantado el periodista Ben Jacobs, es la primera opción sevillista para reforzar el ataque.

Este periódico puede añadir que la operación no está ni mucho menos cerrada, pero sí se trabaja formalmente en ella. El Sevilla negocia con el Sirius sueco las condiciones del fichaje de este espigado punta escocés de 22 años.

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El joven futbolista, que suma quince goles y dos asistencias en sus últimos quince encuentros en la Allsvenskan 2026, cuenta con el interés de clubes como Chelsea y Manchester City, acostumbrados a cazar jóvenes talentos para foguearlos en la élite europea.

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Robbie Ure, la opción 'A' del Sevilla FC para la delantera

Nacido en Glasgow, ciudad de inolvidable recuerdo para la parroquia rojiblanca, Robbie Ure ha sido internacional en la categorías inferiores de Escocia. Formado en la cantera del Rangers, pronto abandonó su país natal para continuar con su carrera deportiva en Bélgica y Suecia. Ahora, José Ignacio Navarro trabaja en el salto del atacante a una gran liga.

En el fútbol sueco está demostrando una gran capacidad goleadores en el líder Sirius. Robbie Ure protagoniza una de las grandes sensaciones lejos de las cinco grandes y podría encontrar en el Ramón Sánchez-Pizjuán un salto natural para continuar con su proyección.

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A la espera de oficialidades, el Sevilla FC sigue trabajando, como mínimo, en hasta cinco incorporaciones. Las conversaciones por Giorgi Kochorashvili se intensifican, aunque José Ignacio Navarro tiene como objetivo cerrar alguna llegada más antes del inicio de LALIGA EA Sports 2026/27. Nervión dará el pistoletazo de salida el próximo 15 de agosto y esperará contar con la presencia de Robbie Ure.