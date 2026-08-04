El Sevilla FC comienza a desbloquear las inscripciones en LaLiga

Álvaro Borrego 04 AGO 2026 - 10:21h.

Vlachodimos ya aparece inscrito en LaLiga y se espera que durante los próximos días vayan apareciendo los otros cinco refuerzos

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Odysseas Vlachodimos ya aparece inscrito en el registro de LaLiga. El guardameta heleno fue el primero de los seis refuerzos que ha realizado el Sevilla FC hasta la fecha y estará a disposición de su entrenador para el debut liguero de la próxima semana. Durante los próximos días se irán sumando Arouna Sangante, Guridi, Juan Iglesias, Julio Díaz y Fran González, fruto de los movimientos que han brindado a la entidad algo más de oxígeno en el límite salarial y que en principio despejarán los problemas que tanto acusó el equipo a principios de la temporada pasada, con la certeza de que estarán todos inscritos antes del próximo 15 de agosto. También aparece en la relación Rubén Vargas, que el pasado curso tuvo que ser inscrito de manera provisional.

No es ningún logro ni éxito para poner un autobús a pasear por Sevilla, pero sí es un pequeño paso adelante en un club donde la economía es tan débil como su eficacia de cara a portería contraria. Porque tras dos años condicionados por las inscripciones, tras un curso en el que se tuvo que realizar ciertos avales e incluso renegociar contratos de manera casi desesperada, el Sevilla, a poco menos de medio mes para arrancar la competición, podrá inscribir a sus cinco fichajes y a Rubén Vargas.

Para lograr este desbloqueo ha sido clave la venta de Akor Adams, cuya operación se acordó en 16.5 millones fijos, aunque con variables podría superar los veinte millones de euros. A esta se sumará de manera inminente la de Juanlu Sánchez al Bournemouth, que pagará más de diez kilos por el canterano. Generar plusvalía brinda oxígeno a la entidad, cuyos refuerzos han sido la mayoría a bajo coste, pero más importante todavía ha sido liberar el salario de otros como Nemanja Gudelj, Januzaj, Orjan Nyland, Rafa Mir y especialmente Tanguy Nianzou, que abren ese espacio necesario para poder inscribir.

En lo que se refiere a la hoja de ruta de la planificación, a expensas de un mes para el cierre del mercado han llegado Fran González, por el cual el Sevilla ha pagado tres millones de euros fijos al Real Madrid por hacerse con el 50% de los derechos del jugador, Julio Díaz, a razón de un kilo, Sangante, Guridi y Juan Iglesias, estos tres últimos a coste cero. Además se ha alargado la cesión de Odysseas Vlachodimos, por el momento el primero de los seis que ya aparece como inscrito en LaLiga.