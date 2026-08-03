El nuevo portero sevillista se ha empapado del portero belga al entrenar años junto a él

Todos los detalles del fichaje de un Fran González que ya sorprende con su físico: "Vaya bicho"

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Un centímetro de diferencia en altura, algo más de 13 años y la distancia en el palmarés entre quien seguramente sea el mejor portero del mundo y un chico que está empezando y acaba de firmar su primer contrato como portero de la élite de pleno derecho. Pese a las enormes diferencias entre uno y otro, el flamante portero del Sevilla FC, Fran González, y Thibaut Courtois fabricaron una estrecha relación durante los últimos años entre los campos de entrenamiento de Valdebebas y los escenarios con más glamour del panorama futbolístico mundial.

"Gracias Thibu, por aguantar todas mis curiosidades, las mil preguntas que siempre te hacía y por estar siempre dispuesto a ayudarme. Gracias por tu paciencia y por todo lo que me has enseñado", expresaba Fran González en el mensaje de despedida del Real Madrid que publicó apenas unos minutos antes de que se hiciera oficial su llegada a Nervión. El belga no tardó en responder: “¡Mucha suerte, amigo! ¡Mereces todo lo bueno! Te echaré de menos”. Maestro y discípulo despidiéndose.

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Para un portero que acaba de convertirse en profesional, es prácticamente imposible tener un mejor mentor que Courtois, elevado a la cúspide de los porteros durante los últimos años sin discusión alguna. Desde que Luis Llopis, entrenador de porteros del primer equipo merengue desde 2021 hasta que Mourinho ha prescindido de él este verano,fuera a Valdebebas a interesarse por él, en la capital de España, tan aficionados a ello, le colgaron rápidamente el prestigioso pero pesado cartel de ‘el nuevo Courtois’ o la ‘copia de Courtois’.

El parecido físico era evidente, y también el de sus prestaciones en una portería blanca a la que llegó con 17 años procedente de la cantera de la Cultural Leonesa para quedarse en la residencia merengue. Un año después ya había renovado y ampliado su contrato.

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El gran salto de Fran González

En 2023 dio el salto del Juvenil B a la dinámica del primer equipo con dos convocatorias -una de ellas precisamente en Sevilla- y una pretemporada a las órdenes de Carlo Ancelotti. Tras pasar por el Juvenil A, el Madrid C, el Castilla y la selección española sub -19, rubricó la temporada en Wembley, celebrando junto a Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Kepa Arrizabalaga la decimoquinta UEFA Champions League que el equipo merengue ganó al Borussia Dortmund en una reaparición estelar de su ‘maestro’.

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"Es el mejor portero del mundo y como persona es increíble. Lo que nos transmite en los entrenamientos es algo que intento copiar a mi manera. Siempre me dice que disfrute y que no piense, que sé hacerlo", expresaba el pasado mes de septiembre en una entrevista a Radio Marca desde la concentración de la selección española sub 21, con la que ya suma tres partidos, además de haber sido el portero titular indiscutible de España en el Mundial sub 20 disputado a principios de año en Chile.

El 5 de abril de 2025 debutó con el primer equipo en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid perdió ante el Valencia CF -con asistencia de Rafa Mir a Hugo Duro en el alargue- y prácticamente dijo adiós sus pocas opciones de conseguir un título esa temporada. “Que se lesione Courtois siempre es una mala noticia”, decía en As. El leonés tiene claro su modelo a seguir. Y quiere empezar a desarrollarlo en el Sevilla. Si Odysseas le deja.