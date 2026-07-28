Dio el pase de gol a Boñar en el último Sevilla FC - Atlético de Madrid

El Sevilla confirma la llegada Julio Díaz; todos los detalles del fichaje

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11 de abril. El Sevilla FC, con el agua al cuello, se jugaba ya la vida en cada partido en el Sánchez-Pizjuán. Enfrente, un Club Atlético de Madrid que estaba a otras cosas. Que si una final de la Copa del Rey, que si una semifinal de la UEFA Champions League, que si demasiado lejos de la cabeza de LALIGA EA SPORTS… y un once lleno de canteranos. Entre esos chicos, con hambre y ganas de ganarse un hueco en la élite del fútbol bajo la mirada de Diego Pablo Simeone, estuvo y brilló Julio Díaz, el joven futbolista que ha firmado este martes su incorporación a la disciplina sevillista.

Muchos menospreciaron la victoria del Sevilla al encontrarse ante un equipo colchonero lleno de canteranos, pero unos días después, el Atlético venció con un once similar al Valencia CF en Mestalla, y Luis García Plaza dejó una frase que ahora cobra más sentido si cabe. “El Atlético ganó con chavales en Valencia, ¿no? Ah, vale, vale. Es que no es tan fácil. Espero que todos esos que criticaron no pidan la cesión de estos chavalitos, porque son muy buenos". Pues dicho y, tres meses después, hecho. Julio Díaz, uno de esos “chavalitos”, recala en el equipo sevillista como quinta incorporación de la temporada.

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Aquel partido en Nervión fue el segundo de los cuatro que Julio Díaz ha disputado con la camiseta del primer equipo colchonero. Completó 86 minutos y destacó hasta el punto de dar la asistencia a Boñar para empatar el partido en el primer tiempo. En Nervión mostró todos sus puntos fuertes, y desde el banquillo y el palco, García Plaza y Navarro le echaron el ojo.

En las notas de ElDesmarque, se llevó un meritorio 8. “Se pronunció mucho en ataque y únicamente falló dos pases. Ganó la mitad de los duelos disputados, dejando una buena sensación en su segundo partido con el primer equipo”, valoraba el compañero Diego Páez de Roque.

Una perla colchonera

Así, el Atlético de Madrid se desprende de una de las grandes promesas de la cantera. La llegada de Alex Grimaldo y la decisión de priorizar a Matteo Ruggeri como segunda opción en el lateral izquierdo, abrieron la puerta de salida de un Julio Díaz que estaba a punto de fichar por el Levante, hasta que apareció el Sevilla y comenzó a mirar al sur. Los colchoneros se han guardado una opción de recompra durante las tres próximas ventanas, así como la mitad de sus derechos.

Formado desde 2018 en la cantera colchonera, a la que llegó procedente del Rayo Vallecano con solo 13 años, fue escalando en su carrera, sin pasar por el Atlético C, hasta llegar a disputar 58 partidos con el Atlético Madrileño. Desde la capital de España hablan de un lateral pequeño, pero rápido, profundo y de ida y vuelta. Con mucha personalidad, fue líder silencioso del filial en las dos últimas temporadas y cuando le tocó jugar con el primer equipo mostró su carácter, característica fundamental para el Cholo Simeone.

Además, ha sido internacional con las distintas categorías inferiores de la selección española, desde la sub 18 en adelante, su gran hito fue formar parte de la España que jugó el Mundial sub 20 el pasado invierno en Chile, siendo titular en todos los partidos del equipo de Paco Gallardo hasta que Colombia le eliminó en cuartos de final. El Sevilla, tras verlo muy de cerca, se ha lanzado a por él para completar una de las demarcaciones que más quebraderos de cabeza ha dado en los últimos tiempos.