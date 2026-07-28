Basilio García Sevilla, 28 JUL 2026 - 20:00h.

Firma hasta 2031 y el Atlético de Madrid se guarda una cláusula de recompra

Julio Díaz llega a Sevilla para pasar reconocimiento médico

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El Sevilla FC acaba de anunciar su quinta incorporación de cara a la temporada 2026/27. Julio Díaz, joven lateral izquierdo que llega procedente del Atlético de Madrid, ya es oficialmente jugador sevillista apenas unas horas después de su llegada a la capital hispalense, en un nuevo tipo de operación cerrada por José Ignacio Navarro que tendrá su próximo capítulo con Fran González, el portero del Real Madrid cuya llegada está encarrilada.

El canterano colchonero, natural de San Fernando de Henares de 21 años de edad, ha firmado un contrato por cinco temporadas, por lo que su vinculación con el Sevilla se extiende hasta el 30 de junio de 2031, siempre y cuando el Atlético de Madrid no decida repescarlo.

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Julio Díaz le ha costado al Sevilla un millón de euros en concepto de fijo, que se ampliará 500.000 euros más en función de determinadas variables. Además, el club capitalino se guarda una opción de recompra que asciende a dos millones de euros, que según ha indicado el periodista y colaborador de ElDesmarque Rubén Uría, podrá ejecutar en las próximas tres ventanas de mercado.

El joven jugador llega para reforzar el puesto de lateral izquierdo, una de las posiciones que lleva años con problemas en el Sevilla. Oso, que no tiene asegurada su continuidad, ha jugado con Luis García Plaza más en la posición de extremo, por lo que solo quedaría Gabriel Suazo como lateral específico, toda vez que Adriá Pedrosa está apartado y se le busca una nueva salida.

Julio Díaz se incorporará ya este miércoles a los entrenamientos y viajará con el resto de la expedición el jueves hacia tierras neerlandesas, donde el equipo quedará concentrado hasta el próximo 8 de agosto.

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El comunicado del Sevilla sobre Julio Díaz

El Sevilla FC y el Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso del lateral zurdo Julio Díaz del Romo (San Fernando de Henares, 10/01/2005) al conjunto sevillista hasta el 30 de junio de 2031. El zaguero, que llegó a la cantera colchonera con 13 años procedente del Rayo Vallecano, fue dando pasos por los escalafones inferiores rojiblancos y en la 2021/22, con apenas 16, debutó con el Juvenil A en División de Honor. Es en la 2024/25 cuando da el salto al Atlético Madrileño en Primera Federación, disputando 32 partidos en los que anotó dos goles.

Ya en la pasada 2025/26, asentado en el filial, disputa 26 encuentros de Primera Federación, 24 de ellos como titular, consolidándose como uno de los jugadores con mayor protagonismo del equipo. De hecho, su rendimiento le permitió llamar a las puertas del primer equipo y entrar en la dinámica de grupo de los de Simeone, quien le hizo debutar el pasado 28 de febrero en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Hasta el final de la temporada acaba disputando cuatro partidos de LaLiga EA Sports en los que da una asistencia, precisamente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la derrota colchonera por 2-1.

Internacional con España en categorías inferiores desde la sub-18, en el verano de 2024 se proclamó campeón de Europa sub-19 en Irlanda del Norte, dando la asistencia del pase a la final en la prórroga ante Italia y jugando como titular en la final contra Francia. Un año más tarde disputa el Mundial sub-20 en Chile a las órdenes de Paco Gallardo, disputando como titular todos los encuentros de la fase final hasta la eliminación de España en cuartos ante Colombia.