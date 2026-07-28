Julio Díaz llega a Sevilla para pasar reconocimiento médico

Pepe Jiménez Sevilla, 28 JUL 2026 - 08:54h.

El Sevilla, si todo va bien, hará oficial su fichaje en las próximas horas

Avances con Julio Díaz; frenazo con Oso

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Julio Díaz ya está en Sevilla. El talentoso lateral zurdo, aún perteneciente al Atlético de Madrid, aterrizó este martes en la capital hispalense para pasar reconocimiento médico y, si todo va como se espera, firmar su nuevo contrato con los de Luis García Plaza.

Debutante en la élite el pasado año, Julio Díaz tenía prácticamente cerrado su fichaje por el Levante, pero la aparición del Sevilla a última hora lo cambió todo. El joven entendió que el Sánchez-Pizjuán podía ser el escenario idóneo para crecer en la élite y rápidamente aceptó lo ofrecido por los hispalenses.

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Por su parte, el Atlético de Madrid aceptó unas condiciones semejantes a las acordadas con el Levante y es que el Sevilla pagará alrededor de millón y medio de euros por el 50% de los derechos del lateral, quedándose en el Metropolitano la otra mitad.

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En las próximas horas, Julio Díaz pasará reconocimiento médico, conocerá el Sánchez-Pizjuán y, posteriormente, firmará su nuevo contrato. Si todo va bien, el chico debería incorporarse a los entrenamientos este mismo miércoles, ejercitarse el jueves en Sevilla y ser una de las grandes novedades en el viaje a Holanda.

Julio Díaz, ante Gabriel Suazo

A partir de este mismo viernes, con el primer amistoso de Julio Díaz como sevillista, arrancará la competencia del nuevo lateral zurdo hispalense con su capitán, con Gabriel Suazo.

Ambos pelearán por dicha posición, dejando que Adriá Pedrosa abandone la entidad y llevando a Oso, en caso de no salir, a ocupar el rol de extremo zurdo, dándole más libertad en ataque, sin descartar, eso sí, que si en algún momento de la temporada se necesita, el de nacionalidad argentina pueda volver al lateral.

El puzle empieza a tomar forma y José Ignacio Navarro ya puede centrarse en otras posiciones, como la portería o la delantera, para avanzar con su planificación.