Las cifras del traspaso de Julio Díaz del Atlético al Levante y su opción futura

Joaquín Anduro 17 JUL 2026 - 21:10h.

Julio Díaz se marcha al Levante y el Atlético se guarda una opción

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La temporada pasada, varios de los canteranos del Atlético de Madrid tuvieron la oportunidad de debutar y brillar con el primer equipo en LALIGA EA Sports dentro de las rotaciones de Diego Pablo Simeone en medio de las eliminatorias de Copa del Rey y Champions League. Uno de los más destacados fue Julio Díaz, lo que le ha valido al lateral para quedarse en la máxima categoría a punto de cerrarse su traspaso al Levante.

El conjunto granota está a punto de cerrar la adquisición del futbolista de San Fernando de Henares para reforzar una defensa en la que han perdido varias piezas este verano. Según ha apuntado SER Deportivos Valencia, el traspaso se habría cerrado en unos 1,5 millones de euros de pago por el 50% de los derechos del jugador, por lo que el club rojiblanco se guardaría la mitad de un futuro traspaso o incluso una opción de recuperarle para la plantilla del Cholo.

Julio Díaz, tras una gran temporada con el Atlético Madrileño de Fernando Torres, recibió la oportunidad de debutar con los mayores del Atlético de Madrid en el duelo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Un encuentro en el que fue decisivo ganando una pelota clave por banda en el descuento que precedió al tanto de Julián Álvarez con el que los rojiblancos se llevaron el triunfo por 0-1.

Después tendría hasta tres partidos más, con las visitas al Sevilla, el Elche y el Valencia, entre las que destacó con la asistencia a Javi Boñar en el Sánchez Pizjuán. Entre estos encuentros y su progresión en la cantera rojiblanca, el madrileño se ha ganado el interés de clubes como el Levante, que necesitaban sí o sí un lateral zurdo tras las salidas este verano de Manu Sánchez y Diego Pampín y con los que firmará hasta 2030.

El Atlético de Madrid hace caja con Julio Díaz

En el Atlético, Julio Díaz había visto frenadas sus posibilidades de jugar con el fichaje de Alejandro Grimaldo, que se suma a Matteo Ruggeri en la competencia por la banda izquierda. En el Ciutat de València, a sus 21 años, buscará hacerse un nombre en Primera División con la posibilidad abierta de cara al futuro de regresar a la plantilla colchonera ya con más rodaje.

Mientras, el club va haciendo caja para seguir anunciando incorporaciones tras las oficiales del propio Grimaldo y de Morten Hjulmand con Kang In Lee aún a la espera. Los 1,5 millones por Julio Díaz le convierten en el primer pago por traspaso que reciben los rojiblancos este verano tras las salidas de Antoine Griezmann como agente libre y de Clément Lenglet y Horatiu Moldovan en forma de cesión.