Pablo Sánchez 17 JUL 2026 - 17:51h.

Inglaterra pide a la FIFA que varios jugadores de Argentina no jueguen la final ante España

Algunas decisiones han generado polémica y controversia

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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a dos partidos de llegar a su fin. El torneo ha transcurrido con aparente normalidad, aunque durante su desarrollo se han producido algunos hechos que levantaron ampollas y generaron polémica. Concretamente, decisiones discutidas de la FIFA que han tenido su eco en el organismo futbolístico europeo, la UEFA. La última de ellas tiene que ver con el árbitro designado para dirigir la final entre España y Argentina.

Mr. Asubío, habitual colaborador de ElDesmarque, repasó cronológicamente las decisiones más polémicas de la FIFA y la respuesta días después de la UEFA. Una tensión que va más allá del fútbol y que se apoya en múltiples detalles que explicamos a continuación.

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La opinión de Mr. Asubío

"El 9 de abril el árbitro suizo Daniel Siebert se queda fuera del Mundial, pasan dos días y la UEFA lo designa para la final de la Champions. El 8 de junio el árbitro somalí Omar Artan, tras una pésima gestión de la FIFA, lo dejan sin Mundial. ¿Qué hace la UEFA tres días después? Le da la final de la Supercopa de Europa. Luego acontece lo de Balogun, la tarjeta roja quitada al delantero de Estados Unidos. Un día después el ente europeo saca un comunicado criticando la decisión. El 14 de julio UEFA da a entender a esa gente que rodea a las mandamases de FIFA que están preparando una candidatura para hacerle frente a Infantino de cara a las próximas elecciones. Tres días después aparece designado Slavko Vinčić como árbitro de la final del Mundial. Ceferin, jefe de UEFA, es esloveno y aquí está. ¿Designación meritocrática o política viendo las orejas al lobo?", contó Mr. Asubío de manera cronológica.

Esta designación puede interpretarse como un gesto de Infantino y Collina hacia la UEFA para rebajar la tensión, aunque no hay pruebas de que esa fuera la motivación. La coincidencia alimentará el debate.