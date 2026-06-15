La FIFA investiga el posible gesto neonazi de un árbitro en el Mundial 2026

Juan Pérez 15 JUN 2026 - 16:51h.

Una seña innecesaria que coloca al árbitro en el ojo del huracán

Túnez protagoniza el primer bombazo del Mundial al destituir a su seleccionador tras la goleada de Suecia

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La paliza de Alemania a Curazao en la primera jornada del Mundial 2026 deja un protagonista inimaginable en la cabina de videoarbitraje con un gesto inesperado de uno de los colegiados. El árbitro australiano Shaun Evans dejó un gesto que ha dado la vuelta al mundo por las posibles repercusiones políticas, un posible símbolo de extrema derecha señalado por organizaciones internacionales con una investigación abierta por la FIFA.

El símbolo del 'OK' a la inversa es la base de uno de los momentos hasta ahora más incómodos de la cita internacional junto a la expulsión del somalí Omar Abdulkadir Artan, y todo por el extraño gesto del australiano durante la presentación. En la puesta en escena de los árbitros de apoyo para el choque entre Alemania y Curazao del Grupo E, Shaun Evans mira a cámara deslizando los dedos hasta hacer un círculo entre el dedo índice y el pulgar, pero con los otros tres dedos hacia abajo.

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En esos cinco segundos de gloria el australiano se ha señalado, con o sin motivo, hasta el punto de que la Fare Network ha calificado el gesto como un símbolo neonazi. La recomendación de esta organización internacional originada para combatir el racismo en el fútbol europeo, amplía su mensaje hasta el punto de prohibir la participación de Evans en el torneo lo que ha llevado a la FIFA a abrir una investigación en pos de aclarar si hay algún delito de discriminación.

La actuación de la FIFA fue muy eficaz en la misma jornada, porque automáticamente en el siguiente partido del Mundial entre Costa de Marfil y Ecuador, la FIFA pareció indicarle a los colegiados que a partir de ese momento no debían posar. De hecho los tres integrantes de ese bloque no miran en ningún momento a cámara y ponen el foco en las pantallas correspondientes dentro de la habitación del VAR.

El propio Iturralde comentó en directo en Carrusel Deportivo que espera que sea un gesto para un amigo por todo lo que conlleva el gesto, y le deja un mensaje claro a los que hacen poses de ese estilo en una cita como esta: "Deja de hacer el gilipollas", un mensaje directo que sin duda habla del rol que debe tomar un árbitro en el momento de la verdad.

La investigación sigue abierta a la espera de una respuesta oficial pero parece difícil imaginar a Evans de nuevo en otro partido del Mundial tras la viralidad de los hechos. Esta es la segunda gran polémica relacionada con un colegiado, ya que hace unos días el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan designado por la FIFA para participar en el Mundial, fue rechazado por las autoridades estadounidenses y se vio obligado a volver a su tierra por no disponer de un visado.