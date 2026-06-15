Lo que parecía un simple golpe se podría traducir en una lesión más importante

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Vuelven a saltar las alarmas con Take Kubo. El jugador de Japón ha vivido una temporada realmente complicada por culpa de las lesiones y, por si fuera poco, ha comenzado el Mundial 2026 con un nuevo percance. Arrancó como titular en el debut de su selección ante Países Bajos, pero tuvo que abandonar el terreno de juego a los 75 minutos tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla.

A priori, el golpe no parecía tener mayor importancia, pero las últimas imágenes invitan a la preocupación. Primero, Kubo apareció en el banquillo con una gran bolsa de hielo en la rodilla izquierda, algo que invitaba a pensar que sólo era una contusión. El caso es que casi una hora más tarde, cuando toda la selección de Japón se marchaba del estadio, las cámaras le captaron abandonando el recinto el silla de ruedas y empujado por un miembro del cuerpo técnico.

Según informan desde Onda Cero, podría sufrir un esguince en la rodilla, aunque de momento no hay nada oficial por parte de Japón. Lo que sí parece claro es que tiene el cartel de duda para los dos últimos partidos de la fase de grupos, en los que la selección nipona se medirá a Túnez en la madrugada del próximo domingo y a Suecia en la madrugada del viernes posterior.

Primeras palabras sobre la lesión de Take Kubo

En un principio, el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, se mostró cauto cuando le preguntaron por el extremo: "Todavía no he recibido un informe detallado del cuerpo médico, pero antes le he visto caminar por sí mismo, así que espero que, si es posible, sea algo leve". El caso es que después, en lugar de abandonar el campo por sí mismo, llegó la imagen abandonando el estadio en silla de ruedas.

En otra imagen de Dazn, en la que también se le veía saludando a su afición y caminando por su propio pie, el jugador también calmaba las aguas: "Creo que sí estoy bien. No sé qué me ha pasado, me engancharon de todos lados. Yo creo que sí estoy bien, pero ya veremos", expresó, antes de que llegaran las imágenes más preocupantes.