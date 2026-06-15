eldesmarque.com 15 JUN 2026 - 07:42h.

Yasin Ayari marcó un doblete y fue protagonista por delante de Gyökeres y Alexander Isak

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Suecia no ha podido comenzar de mejor manera este Mundial en el Grupo F con la goleada que le endosó a Túnez (5-1). Con esta goleada, los de Graham Potter encaminan su clasificación a la siguiente ronda y más con el empate que se dio entre Japón y Países Bajos (2-2). Los protagonistas del partido fueron goleadores de la Premier Viktor Gyökeres y Alexander Isak, pero a estos dos se les sumó un tercero, Yasin Ayari que hizo un doblete y pidió perdón por su origen tunecino.

Ya desde el minuto 7, Suecia encarriló la victoria con un tanto de Ayari tras dos rechaces del portero. Cuando Túnez parecía reaccionar llegó el segundo y el primero de Alexander Isak en este Mundial a pase de Gyökeres. Los suecos le bajaron el ritmo al duelo y los tunecinos fueron pacientes. En el 43 descontaron con un gol de cabeza de Rekik, con asistencia de Hannibal Mejbri.

El resultado era ajustado y Túnez apretaba, pero un error garrafal de Ellyes Skhiri echó a perder el buen momento de los suyos y propició que el delantero del Arsenal marcara el 3-1 en el 60. A partir de ahí bajaron los brazos y el ritmo y Suecia remató la faena. A los pocos segundos de entrar en la cancha, Svensson anotó de derecha a pase de Isak. Un disparo de derecha de Ayari desde fuera del área en el 90+5 confirmó la goleada por 5-1.

Los titulares de Suecia

Kristoffer Nordfeldt [6]

Gustaf Lagerbielke [6]

Victor Lindelöf [6]

Isak Hien [6]

Jesper Karlström [6,5]

Gabriel Gudmundsson [7,5]

Yasin Ayari [9]

Benjamin Nygren [8]

Alexander Bernhardsson [6]

Viktor Gyökeres [8,5]

Alexander Isak [8,5]

Los suplentes de Graham Potter

Elliot Stroud [7]

Lucas Bergvall [6]

Mattias Svanberg [6]

Daniel Svensson [s.c]

Anthony Elanga [s.c]

Los titulares de Túnez

Abdelmouhib Chamakh [4]

Yan Valery [4]

Omar Rekik [6]

Montassar Talbi [7]

Amine Ben Hmida [5]

Ali Abdi [5]

Ellyes Skhiri [5]

Hannibal Mejbri [7]

Rani Khedira [6]

Elias Saad [4]

Anis Ben Slimane [4]

Los suplentes de Sabri Lamouchi

Mohamed Belhadj Mahmoud [6]

Sebastian Tounekti [4]

Elias Achouri [4]

Ismael Gharbi [5]

Firas Chaouat [4]