Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del domingo 14 de junio con el Brasil - Marruecos

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 JUN 2026 - 20:50h.

Tendrán lugar los debuts de Brasil, Marruecos, Alemania y Países Bajos

La predicción completa del Big Data del Mundial 2026: favoritos, probabilidades y posibles cruces hasta la final

Compartir







El domingo 14 de junio será el primer día del Mundial 2026 en el que se celebrarán cinco partidos y está repleto de debuts de varias candidatas a alzarse con el título. Brasil, Marruecos, que jugarán entre ellas, Alemania y Países Bajos se estrenarán en la Copa del Mundo 2026. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Brasil - Marruecos del Mundial 2026?

El encuentro entre Brasil y Marruecos, que corresponde a la primera jornada del Grupo C, se celebrará este domingo 14 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El pitido inicial será a las 00:00h en España, es decir, en la noche del sábado al domingo y podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat. También se podrá visionar en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Haití - Escocia del Mundial 2026?

El duelo entre Haití y Escocia, también perteneciente a la primera jornada del Grupo C, se celebrará este domingo 14 de junio en el Gilette Stadium de Boston. El partido comenzará a las 3:00h en España, es decir, en la madrugada del sábado al domingo y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Australia y Turquía del Mundial 2026?

El encuentro entre Australia y Turquía de la primera jornada del Grupo D se disputará el domingo 14 de junio en el BC Place de Vancouver y el pitido inicial será a las 6:00h en España. El partido podrá verse a través de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial y también por Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Alemania - Curazao del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Alemania y Curazao de la primera jornada del Grupo E se celebrará el domingo 14 de junio en el NRG Stadium de Houston y comenzará a las 19:00h en España. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Países Bajos - Japón del Mundial 2026?

El último partido del domingo 14 de junio será el Países Bajos - Japón que pertenece a la primera jornada del Grupo F y que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington. El pitido inicial será a las 22:00h en España y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.