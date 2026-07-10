La FIFA se vuelca con las víctimas por el incendio de Almería: homenaje antes del España-Bélgica

Alberto Cercós García 10 JUL 2026 - 20:23h.

Antes de que empiece el España-Bélgica habrá un pequeño homenaje por las víctimas de Almería

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La FIFA rendirá homenaje este viernes a las víctimas del devastador incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) antes del encuentro de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica. El organismo rector del fútbol mundial ha autorizado un acto de recuerdo sobre el césped del SoFi Stadium de Los Ángeles justo antes del pitido inicial, con un homenaje de 30 segundos en memoria de los fallecidos por la tragedia que ha conmocionado a España. El choque, previsto para las 21:00 horas (hora peninsular española), decidirá una plaza en las semifinales del torneo, donde ya espera Francia tras superar a Marruecos. La selección de Luis de la Fuente busca alcanzar unas semifinales mundialistas por primera vez desde Sudáfrica 2010, mientras que Bélgica llega impulsada por su sólida trayectoria en las eliminatorias y con la intención de prolongar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo.

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Hasta 12 fallecidos en Almería y con varios desparecidos

El gesto de la FIFA llega después de que el incendio registrado en la provincia de Almería se haya convertido en el más mortífero de España en lo que va de siglo. Según la información difundida por la Agencia EFE y las autoridades, el balance provisional asciende a 12 personas fallecidas, mientras continúan las labores de búsqueda de 23 desaparecidos. Además, al menos ocho personas han resultado heridas y más de un millar de vecinos han tenido que ser evacuados de distintos núcleos afectados por el avance de las llamas.

Las tareas de extinción continúan con un amplio despliegue de efectivos terrestres y aéreos, apoyados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Bomberos, Infoca y Cruz Roja, después de que el fuego, favorecido por las altas temperaturas y el fuerte viento, haya arrasado ya miles de hectáreas. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre el origen del incendio, aunque una de las principales hipótesis apunta a la caída de un cable eléctrico. Mientras prosigue la emergencia, el fútbol se unirá al dolor de todo un país con un sencillo pero simbólico homenaje antes de que el balón eche a rodar en uno de los partidos más importantes del Mundial para la selección española.