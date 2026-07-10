Se reactiva el fichaje de Azzedine Ounahi tras ser eliminado del Mundial: operación abierta en Italia

Fran Fuentes 10 JUL 2026 - 13:24h.

Su cláusula es un caramelo para decenas de equipos en toda Europa

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Azzedine Ounahi ha sido uno de los jugadores destacados del Mundial en la selección de Marruecos. El centrocampista, que descendió con el Girona FC la pasada temporada, ha cuajado buenas actuaciones, con un doblete frente a Canadá incluido. En este sentido, jugador tendrá que volver a Montilivi, donde el resto de sus compañeros ya entrenan, después de sus merecidas vacaciones. Sin embargo, es difícil pensar que el futbolista vaya a continuar en el conjunto albirrojo. Con varios intereses dentro de LALIGA EA SPORTS, su fichaje se ha reactivado y su entorno ya trabaja en buscarle un nuevo equipo en una liga importante.

Y es que en LALIGA le habían surgido diferentes opciones. El Celta de Vigo fue uno de los primeros en posicionarse para tratar de incorporarle. Sin embargo, en este arranque de mercado ha priorizado otras operaciones, como la de Aleix Febas y Javi Galán. De este modo, tendrá que esperar a ver si logra dar salida a algunos de los jugadores con los que Claudio Giráldez no cuenta para poder cerrar la incorporación.

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También le sondeó la Real Sociedad, club que monitoriza muy bien a los clubes de la parte baja de LALIGA. Es más, del Girona ya se llevó el pasado curso a Yangel Herrera, aunque sus recurrentes lesiones le han privado de ofrecer una versión cercana a su mejor nivel. Sea como fuere, el centrocampista está muy buen valorado en el conjunto txuri urdin, donde entienden que puede encajar bien por su estilo asociativo, pero también vertical y su capacidad de desborde.

Desde Italia aprietan con Azzedine Ounahi una vez le han eliminado del Mundial

Por otra parte, también ha sido vinculado a clubes como el Villarreal CF o el AEK de Atenas. Sin embargo, el club que más interés ha mostrado en las últimas horas, según informa La Gazzetta dello Sport, es el Bologna. Al club italiano ha llegado Domenico Tedesco. El joven técnico italo-alemán es una fiel apuesta por el fútbol ofensivo, por lo que Azzedine Ounahi encaja a la perfección en el modelo.

En cuanto a su salida, el jugador estaba centrado y concentrado con la selección de Marruecos para el Mundial, con la orden explícita de no tratar su futuro hasta que no acabara el Mundial. Ahora, tras la eliminación a manos de Francia, el centrocampista se irá de vacaciones y sus agentes tienen vía libre para negociar. En este sentido, la cláusula de rescisión de Azzedine Ounahi es inferior a los 10 millones de euros. Un precio muy apetecible para el mediapunta de 26 años, aunque, de igual manera, no tan asumible para todos los bolsillos de LALIGA EA SPORTS. Es por eso que su salida al Bologna cobra fuerza, pese a que, de momento, apenas se habría producido un sondeo sobre su disponibilidad. Sin embargo, es una clara opción para el conjunto italiano, quien, según prevén en Italia, hará un movimiento.