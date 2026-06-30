Erik Bretos activa la opción Ounahi a pesar del interés de media Liga

Juan Pérez 30 JUN 2026 - 14:51h.

Unas de las oportunidades del mercado si no llega Kamada

Pellegrino Matarazzo, a punto de cerrar su renovación con la Real Sociedad

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Las aspiraciones de La Real Sociedad para la próxima temporada tanto en LaLiga como en su regreso a la Europa League plantea un escenario especial para subir el nivel de la plantilla. El escalón para mejorar el suelo del equipo pasa por el centro del campo, donde emerge el nombre de Azzedine Ounahi como uno de los jugadores a los que ha tocado Erik Bretos para reforzar el bloque a pesar de los rivales para fichar al marroquí.

Ounahi es una de las perlas más atractivas para el mercado de un Girona que después de descender a LaLiga Hypermotion ha puesto en venta a la mayoría de sus activos para la 26/27, y son varios los equipos de Primera División interesados en él. Según Mundo Deportivo, el conjunto txuri-urdin es uno de los mayores interesados en hacerse con el internacional de 26 años y ya ha realizado una primera toma de contacto para encarar las negociaciones que el volante habría rechazado, como ha sucedido con el Villarreal.

El Mundial 2026 de Marruecos tiene en Azzedine Ounahi a uno de sus pilares principales tras una gran fase de grupos y la consiguiente clasificación a octavos de final tras eliminar a Brasil. El valor del centrocampista es cada vez mayor conforme los africanos pasan eliminatorias, y eso sólo hace que desde Girona se laven las manos pensando en la puja para vender al mayor precio posible a un jugador que tiene una cláusula de 25 millones.

Con el interés planteado de Celta y Betis en las últimas semanas, la información de las últimas horas habla de que tanto Real Sociedad como Villarreal lo quieren para sus proyectos. Aún así la cifra debe estar muy por debajo de ese tope económico hasta ceder a algunos de los proyectos, mientras el futbolista tiene claro que va a esperar al cierre de la cita internacional para tomar una decisión sobre su futuro. Y parece un movimiento obvio porque a pesar de tener contrato hasta 2030, su proyección apunta a la élite lejos de una Segunda División.

Las negociaciones por Daichi Kamada pueden estar en la misma línea que las de Ounahi, por lo que si Bretos apuesta por un jugador, lo normal es dejar de lado al otro. El traspaso del japonés puede ser algo más bajo, pero su salario en el Crystal Palace hace algo más difícil la negociación, mientras que en el caso del marroquí la situación puede ser la opuesta. Una puesta a punto que depende del sostén para la próxima temporada: el liderazgo de Brais Mendez, la capacidad salarial para invertir y la confianza en la cantera para dar el salto en Europa.