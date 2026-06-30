Javi Rayo 30 JUN 2026 - 14:47h.

Paula Badosa ha contestado a las críticas constantes que recibe en redes sociales

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Paula Badosa y Aryna Sabalenka llevan días sufriendo una ola desmedida de odio en redes sociales. Se ha hecho viral un vídeo en el que las dos tenistas aparecen bailando -encima es del pasado mes de noviembre- y muchos internautas lo han aprovechado para criticar a la española y la bielorrusa, que no atraviesan su mejor momento deportivo.

Paula Badosa y Sabalenka tienen una gran amistad desde hace años

En la previa de Wimbledon, Paula Badosa no ha dudado en aprovechar la oportunidad para contentar a todos sus haters -que no son pocos- asegurando que no cambiará su manera de ser para agradar a la gente: "Yo creo que lo que hago en redes es ser muy yo y hablando también en nombre de Aryna, ser muy nosotras. Nuestra personalidad es así. Yo desde que soy pequeñita soy así, entonces no voy a dejar de ser de una manera. Obviamente hay hate, van a decir que estamos distraídas y que no estamos entrenando pero al final hay tantas horas libres en el día, hay tantas cosas que hacer además de entrenar que esa es solo una pequeña parte. El hate tiene que existir, sino no habría amor. Lo voy entendiendo así pero sí que es un poco desagradable porque al final se enfocan en un porcentaje muy pequeño y no dejamos de ser personas que nos lo queremos pasar bien".

Paula Badosa y Aryna Sabalenka han fraguado una gran amistad a lo largo de los años y no pierden la oportunidad de grabar vídeos o hacer planes juntas siempre que coinciden por las pistas del circuito WTA. Un hecho que no hace mal a nadie pero que ha sido aprovechado para atacarlas de manera machista y misógina en las redes sociales.