Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUN 2026 - 11:01h.

La extenista ha publicado una historia en su perfil oficial de Instagram mandando un mensaje de apoyo a las víctimas del terremoto en Venezuela

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Garbiñe Muguruza ha mostrado públicamente su apoyo al pueblo venezolano tras el devastador terremoto que ha sacudido el país y que continúa dejando un dramático balance de víctimas y daños materiales. La extenista, nacida en España pero de madre venezolana, ha compartido un emotivo mensaje a través de una historia en su perfil oficial de Instagram, acompañado por una imagen de la bandera de Venezuela.

Seis días después del seísmo, Muguruza ha querido expresar su preocupación por la situación que atraviesa el país, especialmente por las familias que siguen buscando a sus seres queridos y por quienes continúan trabajando sobre el terreno para rescatar a los afectados y reconstruir las zonas devastadas.

Garbiñe Muguruza manda un mensaje de apoyo al pueblo venezolano

En su historia, la campeona de dos títulos de Grand Slam aseguró que todavía resulta difícil comprender la magnitud de la tragedia. “No solo por la magnitud de la tragedia, sino por el sufrimiento de quienes continúan atrapados, de las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos y de quienes sienten que han sido abandonados cuando más ayuda necesitaban”, escribió.

Muguruza también ha lamentado las imágenes y testimonios que han ido trascendiendo desde las zonas afectadas y ha mostrado su rechazo a cualquier actitud que, en un contexto tan delicado, se aleje de la solidaridad. “Resulta imposible no sentir tristeza ante el dolor de tantas víctimas, e indignación ante actos de deshumanización o mezquindad en un momento que pide a gritos humanidad, solidaridad y responsabilidad”, añadió.

La exnúmero uno del mundo concluyó su mensaje trasladando todo su apoyo a los afectados. “Acompaño de corazón a todas las víctimas, a sus familias y a quienes, con enorme valentía, siguen trabajando para salvar vidas, asistir a los afectados y reconstruir lo que el terremoto ha destruido. Toda mi solidaridad con el pueblo venezolano. Hoy, más que nunca, Venezuela merece estar unida, acompañada y a la altura de la dignidad de su gente. Venezuela merece mucho más”.